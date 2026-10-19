Santa Cruz anuncia cambios en dos líneas de guagua a partir de este martes

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Movilidad y Accesibilidad Universal, informa de que la modificación de los recorridos de las líneas de guagua 903 y 923 a partir del martes día 20 a las 20:00 horas y hasta la finalización de los trabajos como consecuencia del asfaltado en la carretera de Hoya Fría.
Cómo cambian los recorridos de las guaguas
En este caso, las dos líneas, en sentido Las Moraditas, retomarán la ruta desde la TF-29 hasta la rotonda de Mercatenerife para seguir por las calles Jesús Hernández Guzmán, Subida El Mayorazgo y desde ahí girarán hacia la carretera de Hoya Fría para retomar el recorrido habitual.
En sentido Muelle Norte, desde la carretera de Hoya Fría girarán hacia la calle Carmen Goya Hernández para continuar por la calle Jesús Hernández Guzmán y la rotonda de Mercatenerife, desde donde continuarán con el recorrido habitual.
Como consecuencia de estos cambios se anularán las paradas de Cementerio y Carmen Goya, habilitándose paradas provisionales en la carretera de Hoya Fría y en la calle Carmen Goya.