La UE cambia las reglas: los portátiles nuevos deberán incluir USB-C desde el 28 de abril de 2026 para unificar cargadores

La Unión Europea (UE) culmina este mes una de sus principales medidas para unificar cargadores: desde el 28 de abril de 2026, los portátiles nuevos que se comercialicen deberán incorporar un puerto USB-C para la carga, dentro de la normativa comunitaria que busca reducir residuos y facilitar el uso de un único cable.
La normativa sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), recogida también por el Gobierno de Canarias, establece medidas desde el diseño para limitar sustancias peligrosas y obliga a los fabricantes a asumir la gestión de estos residuos. Asimismo, garantiza que los usuarios puedan entregar sus dispositivos sin coste en puntos habilitados, con el objetivo de reducir el impacto ambiental y fomentar la reutilización y el reciclaje.
Directiva (UE) 2022/2380
La medida forma parte de la Directiva (UE) 2022/2380, que establece el estándar de cargador común USB-C en numerosos dispositivos electrónicos. Su aplicación se ha desarrollado de forma progresiva en los últimos años para permitir la adaptación de los fabricantes.
Una implantación progresiva en Europa
La normativa ya entró en vigor para móviles, tabletas, cámaras y otros dispositivos pequeños el 28 de diciembre de 2024. En el caso de los portátiles, Bruselas concedió un plazo adicional debido a sus mayores necesidades energéticas.
Con la entrada en vigor de la norma, los modelos nuevos que lleguen al mercado deberán incorporar carga mediante USB-C, aunque la ley no impide que los fabricantes mantengan otros sistemas de carga adicionales. Además, los equipos comercializados antes de esa fecha podrán seguir vendiéndose hasta agotar existencias.
Este matiz es clave: la obligación no implica que todos los portátiles disponibles en tiendas desde abril incorporen automáticamente este sistema, sino que afecta a los nuevos dispositivos puestos en el mercado.
Menos residuos y más comodidad para el usuario
El objetivo principal de esta regulación es reducir el impacto ambiental. Según la Comisión Europea, los cargadores en desuso generan unas 11.000 toneladas de residuos electrónicos al año en el continente.
La estandarización del USB-C permitirá reutilizar cables y adaptadores entre diferentes dispositivos, lo que contribuye a una menor producción de accesorios y a un consumo más eficiente.
Además, la normativa introduce la posibilidad de comprar dispositivos con o sin cargador, una medida pensada para evitar compras innecesarias. Bruselas estima que esto podría suponer un ahorro de unos 250 millones de euros anuales para los consumidores europeos.
Compatibilidad, pero con limitaciones
Aunque el USB-C se convierte en el estándar común, no todos los cargadores ofrecerán el mismo rendimiento. La potencia de carga puede variar según el dispositivo, especialmente en portátiles de mayor consumo.
La legislación también busca armonizar los sistemas de carga rápida, con el fin de mejorar la compatibilidad entre marcas y evitar limitaciones artificiales cuando se utilizan cargadores distintos a los originales.
Un cambio estructural en el mercado tecnológico
Con esta medida, la Unión Europea avanza en su estrategia de economía circular y en la reducción de residuos electrónicos. La implantación del USB-C como cargador común marca un cambio relevante en el diseño y comercialización de dispositivos electrónicos en el mercado europeo.
El nuevo marco normativo no solo afecta a fabricantes, sino que también modifica la forma en la que los usuarios adquieren y utilizan sus dispositivos, con un ecosistema más unificado y orientado a la reutilización.