Canarias da un paso definitivo para convertirse en un referente global de la industria del entretenimiento digital. El Gobierno autonómico ha presentado este viernes ‘Canarias Game Show‘, una iniciativa ambiciosa que busca no solo entretener, sino detectar talento emergente, fomentar la innovación tecnológica y generar empleo cualificado en un sector que ya cuenta con 44 estudios activos en el archipiélago.
El acto, celebrado en la Factoría de Innovación de Santa Cruz de Tenerife, ha servido para escenificar la unión de todo el ecosistema digital canario. Según el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, este proyecto marca un “antes y un después”, siendo la primera vez que empresas, instituciones y asociaciones del sector trabajan de forma conjunta bajo un mismo paraguas.
Un circuito interinsular: fechas y sedes de Canarias Game Show
El proyecto no se quedará en los grandes núcleos capitalinos, sino que nace con vocación cohesionadora. Canarias Game Show recorrerá las islas de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y La Palma, llevando talleres y competiciones a cada rincón del territorio.
La primera parada está marcada en el calendario: el próximo 25 de abril en Gran Canaria. Se espera que unas 2.000 personas participen en esta jornada inaugural, que contará con 300 competidores en el circuito de gaming y diversas actividades formativas vinculadas al desarrollo de software. “Generamos oportunidades allí donde está el talento, en cada isla”, subrayó Cabello.
Formación en Inteligencia Artificial y empleo cualificado
Uno de los pilares de Canarias Game Show es su vertiente educativa. Lejos de ser un simple evento de ocio, el programa incorpora acciones formativas de alto nivel para preparar a los jóvenes para las demandas actuales del mercado:
- Curso de Inteligencia Artificial: 40 horas lectivas impartidas por el experto Maciej Zemojcin.
- Formación Práctica: 70 horas de la mano de Quantum, estudio de referencia en Canarias.
- Game Jams: Espacios de creación intensiva donde los desarrolladores podrán dar vida a sus prototipos en tiempo récord.
Francisco Díaz-Brito, director de Funcafym, destacó que esta sinergia entre empresas y formación es la “gran fortaleza” de la iniciativa, permitiendo que los jóvenes conecten directamente con las necesidades de una industria que ya genera más de 220 empleos directos en las islas.
Canarias: de la Tokyo Game Show al hub internacional
El crecimiento del sector TIC en las islas no es casualidad. Con más de 3.000 empresas tecnológicas y un 14,5% del empleo vinculado al ámbito digital, el archipiélago ha sabido posicionarse gracias a sus incentivos y talento. La participación canaria en foros mundiales como la Tokyo Game Show ha consolidado la marca ‘Canarias’ en el exterior, atrayendo inversión y situando a la comunidad como una de las mejor valoradas por los desarrolladores a nivel estatal.
Para Eduardo González, director de la Factoría de Innovación, el potencial de desarrollo es “enorme”. Proyectos como este permiten visibilizar el avance de un ecosistema que diversifica la economía canaria y ofrece una alternativa real y sostenible al modelo tradicional.