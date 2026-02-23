Piden al Cabildo rescatar el albergue de animales de Ravelo: 500.000 euros y obras de emergencia

La Asociación para la Defensa y Protección de los Animales en Canarias (ADEPAC), inscrita en el registro de asociaciones desde 1996 y considerada Entidad Colaboradora de la Administración, ha desempeñado una labor ininterrumpida desde su fundación a finales de los años 90 en favor del bienestar animal. Sus estatutos, en su artículo 2, consagran fines fundamentales como el fomento del buen trato a los animales, la divulgación para desterrar hábitos crueles y la construcción de alojamientos adecuados para animales vagabundos.
ADEPAC no solo gestiona la recogida y albergue, sino que realiza una labor sanitaria integral (vacunación, esterilización, intervenciones quirúrgicas) y actividades de divulgación educativa y fomento de la adopción. Su compromiso con el “sacrificio cero” y la defensa ética de los animales ha convertido al refugio de El Ravelo en un referente social indispensable en la Isla.
La relación entre el Cabildo de Tenerife y ADEPAC se cimenta en un acuerdo histórico. El 6 de julio de 2009, el Consejo de Gobierno Insular aprobó un convenio de colaboración por el cual la Corporación se comprometía a sufragar los gastos corrientes (alimentación, personal, suministros) derivados de la gestión del centro de atención de animales en la zona norte. Este compromiso fue reforzado mediante una adenda en 2016 para cubrir explícitamente los gastos de personal.
Si bien jurídicamente se ha discutido la naturaleza de este convenio, llegando a calificarse en informes técnicos como un “protocolo de actuación” es innegable la existencia de una responsabilidad continuada de la Administración Insular.
El refugio de El Ravelo es un centro de titularidad pública, dado que es propiedad del Cabildo por cesión indefinida del Excmo. Ayto de El Sauzal.
La Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, establece que los centros públicos de protección animal son responsables directos del bienestar de los animales, independientemente de que su gestión esté concertada con entidades privadas. La normativa es clara: la falta de medios económicos de la entidad gestora no exime a la Administración titular de su obligación de garantizar el cuidado, la alimentación y la atención veterinaria.
Actualmente, el refugio alberga una cifra que supera los 300 perros, alcanzando picos de 337 animales, una situación agravada por incendios y abandonos recientes. Informes recientes alertan de una situación de “extrema gravedad”, donde la entidad carece de fondos para alimentación y salarios, mientras las instalaciones sufren un deterioro alarmante, incluyendo el desbordamiento de pozos negros que generan un grave riesgo sanitario.
El 17 de febrero de 2022, se adjudicó la elaboración del proyecto de Ejecución de las Obras de Actuaciones de adecuación de las instalaciones de ADEPAC a Consultora Obra Civil OHS Ingeniería SL.
Tras varias entregas y solicitudes de revisión y subsanación de deficiencias, en mayo de 2023 se requiere la última modificación. Este proceso es imprescindible para cumplir con todas las condiciones higiénico sanitarias y de seguridad para animales y personas y además para equipar el centro con un espacio clínico que lo igualará al otro refugio (Tierra Blanca) responsabilidad del Cabildo.
Uno de los costes principales que ha generado esta situación económicamente insostenible, es el de la atención veterinaria. Sin esta intervención los costes de mantenimiento además de imprevisibles se plantean al alza de manera descontrolada, cosa que la administración insular debe de evitar. La reforma necesaria y planificada hace más de 4 años no sólo garantiza una atención sanitaria óptima a los animales refugiados, sino que evitaría la sangría económica que sufre la entidad ADEPAC.
El refugio de Ravelo enfrenta un grave peligro inminente por el deterioro alarmante de sus infraestructuras (pozo colapsado con vertido de fecales, problemas en estructuras metálicas, accesos con riesgo grave de caída, sistemas eléctricos inoperantes, instalaciones calcinadas por el incendio de 2023…), lo que exige la aplicación del régimen de emergencia (artículo 120 de la Ley 9/2017) ante el fracaso de los procedimientos ordinarios y de urgencia de mayo de 2023. La situación compromete la salubridad pública y la integridad de trabajadores, voluntarios y animales. Se requiere una actuación inmediata de la Administración para evitar daños irreparables en su propiedad.
Ante la ausencia de partida presupuestaria para 2026 y el déficit acumulado en 2025 debido a la insuficiencia de los fondos previos para inversión —recortados drásticamente en ejercicios anteriores—, el Cabildo debe actuar para evitar el colapso del servicio y cumplir con la Ley.
Esta partida es necesaria para sufragar el déficit de gastos corrientes contraídos durante 2025 y garantizar el mantenimiento, alimentación, atención veterinaria y gastos de personal del refugio de El Ravelo durante 2026, corrigiendo la insuficiencia financiera que ha puesto en riesgo el servicio.
Por todo lo expuesto, se propone al Pleno del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Aprobar una Modificación de Crédito y su inclusión en el Anexo 2 de Subvenciones Nominativas del Presupuesto General del Cabildo Insular de Tenerife para el ejercicio 2026, creando una partida específica a favor de la Asociación para la Defensa y Protección de los Animales en Canarias (ADEPAC) por un importe de 500.000 euros.
SEGUNDO.- Declarar la EMERGENCIA de las obras de adecuación y reforma integral del Refugio de El Ravelo, con especial prioridad en la renovación integral de las estructuras y sistemas eléctricos y la creación del espacio de atención sanitaria.
TERCERO.- Incoar el procedimiento para el otorgamiento de la distinción honorífica de Medalla de Oro de la Isla de Tenerife, en aplicación del Reglamento de Distinciones Honoríficas del Cabildo Insular de Tenerife, a ADEPAC, en reconocimiento a su trayectoria histórica desde 1999 y su inquebrantable compromiso con los valores de defensa, protección y bienestar animal recogidos en sus estatutos, así como por su labor esencial en la concienciación social y el fomento de la adopción en la isla de Tenerife.