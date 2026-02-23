Peligra el futuro de los 300 animales del albergue de animales de Ravelo

La lucha por el bienestar animal por parte de Adepac Canarias, no cesa desde su fundación, en el año 1989. Hace ya más de 30 años que esta protectora no deja de batallar para mejorar el bienestar de los animales que llegan al albergue de Ravelo, en el municipio de El Sauzal, para que vivan en unas instalaciones dignas, con la premisa de sacrificio cero, y que el personal que trabaja en el lugar cobre su salario puntualmente.
Si años anteriores la situación era difícil, ahora lo es aún más dado que el Cabildo de Tenerife ha suspendido la subvención (actualmente es de 250.000 euros) que se comprometió a otorgarle durante un plazo de 30 años, una responsabilidad adquirida y firmada por convenio en 2009 mediante el cual la protectora cedió las instalaciones, ya que mantenerlas le suponía mucho dinero.
La explicación que les ha dado el consejero de Bienestar Animal, Valentín González, es que se sacarán por concurrencia competitiva, ya que Adepac es una protectora de tantas que hay en la Isla.
Una decisión que la presidenta de Adepac, Yahaira Tovar, no ve con malos ojos, pero sí que la hayan anunciado “de la noche a la mañana y que a día de hoy no digan cuándo la van a sacar”, subraya. Además, añade, “en nuestro caso hay un acuerdo firmado que hay que respetarlo”.
Por este motivo, ante la incertidumbre que se abre sobre el futuro de los casi 300 perros que están en el albergue, la protectora ha convocado una manifestación el próximo viernes, 27 de febrero, frente a la sede del Cabildo para denunciar el posible cierre de las instalaciones ante la suspensión de la subvención. “Si antes la situación era difícil por los retrasos, ahora lo es aún más porque no hay nada”.
Ese mismo día, el grupo Socialista presentará una moción al Pleno insular en la que pedirá que se respete el compromiso firmado y se cumplan las mejoras prometidas en el recinto.
En este sentido, Tovar recuerda que el albergue sigue arrastrando los mismos problemas desde hace años por la falta de implicación de las administraciones pese a que estas han anunciado su inicio en varias ocasiones. “Cada vez que llueve nos quedamos sin electricidad y eso supone que no podemos poner lavadoras ni los calefactores para los perros mayores y nos quedamos sin teléfono porque no llega la señal”, detalla. A ello se suma que no disponen de una oficina para recibir a la gente, las calderas de propano están rotas, y no tienen una puerta automática para acceder a las instalaciones. “Y sin embargo, hay dinero para construir un macroalbergue en Tacoronte”, ironiza la presidenta.
“El año pasado fue excepcional porque nos pagaron en junio cuando siempre lo ha hecho en diciembre. Estamos acabando la auditoría de cuentas y casi nos hemos gastado 600.000 euros, el Cabildo solo nos da 250.000 euros, el resto lo tenemos que buscar. Llevamos diciendo desde hace años que la partida es insuficiente”, recalca.
El mayor problema del refugio es que los perros son mayores y por lo tanto, nadie los quiere adoptar. Tienen enfermedades y necesitan tratamiento, medicamentos, vacunas y comidas especiales que hay que costear, “van falleciendo y todo eso hay que costearlo. A ello se suma el personal, ya que a las diez personas que trabajan en el albergue hay que pagarles un sueldo, los seguros de riesgos laborales, los productos de limpieza y sufragar los gastos de luz y agua. No solo es mantener lo que está, sino lo que pasa en el refugio durante el año”, insiste Tovar.
La presidenta de Adepac subraya que cuando el Ayuntamiento de El Sauzal cedió los terrenos a la protectora, ésta presentó un proyecto de arquitectura avalado por ingenieros y aparejadores, que cuenta con su correspondiente licencia. Por lo tanto, el refugio cumple con todos los requisitos.
Cabe recordar que en 2017 la protectora se hizo cargo de los perros utilizados para peleas por una organización en una finca de Güímar que se encontraban en condiciones deplorables. También de los que se tuvieron que evacuar de Tierra Blanca en febrero de 2021 debido a las inundaciones por lluvias, y que en 2023 encabezó la recogida solidaria de pienso, botiquines y productos de limpieza, para los animales afectados por los incendios de 2023.
Estos son solo los últimos ejemplos pero la protectora ha dado muestras permanentes de colaboración, preocupación e interés por el bienestar animal,. Por eso Yahaira Tovar no entiende “esta persecución a Adepac por parte del Cabildo de Tenerife” y por eso solicita a la ciudadanía que el próximo viernes apoye sus reivindicaciones.