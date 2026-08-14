La Laguna convierte la plaza del Cristo en un espacio gratuito de fútbol y videojuegos

El Ayuntamiento de La Laguna celebra este domingo, 16 de agosto, en la plaza del Cristo, ‘La Laguna Tecnogol’, una jornada concebida como un gran espacio de encuentro, con una programación que combina actividades tecnológicas, propuestas lúdicas y distintas modalidades de juego.
La iniciativa se desarrollará de 10:00 a 19:00 horas y contará con fútbol caminando a partir de las 10:00 horas, fútbol inclusivo a las 12:00 y juego libre por equipos entre las 12:00 y las 13:00 horas y desde las 15:00 hasta las 19:00 horas. A ello se suma una Zona Tecno, con videojuegos, consolas y otras propuestas interactivas.
El concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, destaca que “queremos generar propuestas diferentes, capaces de despertar la curiosidad de los jóvenes y, al mismo tiempo, crear espacios en los que puedan compartir experiencias. La tecnología puede ser una magnífica herramienta para aprender, relacionarnos y disfrutar juntos”.
Eiroa incide además en que uno de los atractivos de la jornada será precisamente “sacar la tecnología de los espacios en los que habitualmente la encontramos y llevarla a una plaza, acercándola a la ciudadanía de una manera dinámica, participativa y cercana”.
La propuesta de ‘Tecnogol’ está diseñada como una experiencia en la que el movimiento, la convivencia y la tecnología sirven como elementos de encuentro, permitiendo participar, aprender y disfrutar de manera compartida.
Entre las propuestas previstas figura el fútbol caminando, una modalidad adaptada que permite ampliar la participación y compartir la actividad en un mismo espacio. El programa incorpora además fútbol inclusivo y diferentes franjas destinadas al juego libre por equipos. El proyecto plantea estas actividades como una vía para favorecer el movimiento, la integración y la diversión.
La Zona Tecno completará la programación con diferentes experiencias vinculadas a los videojuegos, las consolas y la tecnología. El planteamiento busca favorecer una participación activa y divertida, utilizando estas herramientas para estimular la creatividad, el aprendizaje y las relaciones entre generaciones.
Desde la concejalía de Educación y Juventud se pone especialmente en valor este último componente de la jornada, que permite acercar las nuevas tecnologías a la ciudadanía desde una perspectiva lúdica y educativa, fomentando la curiosidad, el aprendizaje compartido y la relación entre generaciones.