Guía completa si vas a la Fiesta de la Pamela de Tejina: concurso, verbena y guaguas

Tejina se prepara para celebrar este sábado 15 de agosto una de sus tradiciones más esperadas: la Fiesta de la Pamela. Música, creatividad y humor volverán a llenar las calles de este núcleo de La Laguna, donde vecinos y visitantes lucirán sus sombreros más llamativos durante una jornada que se prolongará hasta la madrugada.
La celebración tendrá como uno de sus principales escenarios la Plaza de Tejina, donde desde las 15.00 horas arrancará la Verbena de la Pamela, con sesión de DJ y las actuaciones de Grupo Atenia y Latin Sound.
Además, la Plaza del Ramal contará con sesión musical dentro de una jornada en la que la pamela vuelve a convertirse en la gran protagonista.
Concurso de Pamelas: hasta 200 euros de premio
Uno de los momentos más esperados será el Concurso de Pamelas Ron Guajiro, que premiará los diseños más originales tanto en categoría individual como grupal.
Para participar será necesario seguir la cuenta de Ron Guajiro en Instagram, personalizar una pamela y subir una fotografía o vídeo a las historias de Instagram durante el día de la verbena etiquetando a la marca.
En caso de tener una cuenta privada, los participantes deberán enviar una captura de la publicación mediante mensaje directo.
Los ganadores se anunciarán el domingo 16 de agosto, a las 12.00 horas, a través de las historias de Instagram de la organización.
Los premios serán de 100 euros para la mejor pamela individual y 200 euros para la categoría grupal, en la que deberán participar al menos tres personas.
La creatividad será uno de los principales criterios de una competición que se ha convertido en parte indispensable de la celebración.
Guaguas reforzadas para llegar a Tejina
Quienes quieran desplazarse en transporte público también dispondrán de más opciones durante la jornada.
Con motivo de la Fiesta de la Pamela, se reforzará la línea 50 de guaguas en función de la afluencia de viajeros.
El dispositivo especial estará operativo entre las 14.15 y las 01.15 horas, facilitando tanto la llegada a Tejina durante la tarde como el regreso después de la verbena.
De esta manera, la organización busca favorecer el uso del transporte público ante la elevada concentración de personas que suele registrar la localidad durante esta celebración.
Una de las fiestas más singulares de Tejina
La Fiesta de la Pamela se ha consolidado como una de las tradiciones más peculiares del calendario festivo de Tejina. Durante la jornada, los asistentes convierten sus sombreros en auténticas creaciones, con diseños llamativos, mensajes, disfraces y composiciones colectivas.
La combinación de verbena, música, concurso y creatividad volverá a reunir este 15 de agosto a cientos de personas en una fiesta en la que acudir con una pamela original forma ya parte indispensable del ambiente.