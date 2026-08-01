Noche ‘mágica’ en Tejina: la iglesia se ilumina para dar comienzo a sus fiestas

La plaza de Tejina vivió en la medianoche del viernes uno de los momentos más emotivos del inicio de sus fiestas. Miles de personas se congregaron ante la iglesia para esperar la tradicional salida de San Bartolomé, un acto cargado de simbolismo para los vecinos y vecinas de la localidad lagunera.
Como antesala de este esperado momento, el Ayuntamiento de La Laguna preparó una pieza audiovisual junto a la Asociación Corazones de Tejina, la Comisión de Fiestas y otras entidades colaboradoras. El vídeo fue proyectado sobre la fachada del propio santuario, convirtiendo el entorno de la plaza en un gran escenario al aire libre.
La producción, basada en un texto de Imobach Molina y acompañada por la voz de José Luis Madariaga, realizó un recorrido por la historia de la iglesia y por su estrecha vinculación con la ciudadanía tejinera.
La proyección también destacó la simbología de unas celebraciones que se prolongarán hasta el próximo 6 de septiembre y que tienen en los tradicionales Corazones de Tejina uno de sus elementos más reconocibles.
Durante el audiovisual se mostraron imágenes antiguas de vecinos y vecinas que han contribuido a engrandecer esta tradición, así como referencias a las tres zonas protagonistas de las fiestas: la calle de Arriba, la calle de Abajo y El Pico.
El colorido de sus representantes y la emoción de las imágenes prepararon al público para la salida de San Bartolomé a las puertas de la iglesia, marcando así el comienzo de unas de las celebraciones más arraigadas y esperadas del calendario festivo de Tenerife.