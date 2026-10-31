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Cancelada la marcha zombi de La Laguna por la alerta de lluvias en Tenerife

La organización suspende el desfile previsto para el 1 de noviembre y prioriza la seguridad de participantes y público
Cancelada la marcha zombi de La Laguna por la alerta de lluvias en Tenerife
Cancelada la marcha zombi de La Laguna por la alerta de lluvias en Tenerife. | DA
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El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera ha cancelado la marcha zombi prevista para este domingo, 1 de noviembre, en el casco histórico de La Laguna debido a la alerta por lluvias declarada en el área metropolitana de Tenerife a partir de las 12:00 horas.

La decisión afecta tanto a las actividades previas como a la Isla Calavera Zombie Walk, que iba a recorrer las calles de la localidad, según han detallado este sábado los organizadores en un comunicado.

La organización ha explicado que la suspensión responde a las recomendaciones de extremar las precauciones y seguir las indicaciones de los cuerpos de seguridad y de Protección Civil ante el riesgo de incidencias por las condiciones meteorológicas.

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El festival ha agradecido la comprensión de los participantes, colaboradores y público ante una decisión adoptada, según ha señalado, para priorizar la seguridad de todas las personas.

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