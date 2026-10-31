Cancelada la marcha zombi de La Laguna por la alerta de lluvias en Tenerife

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera ha cancelado la marcha zombi prevista para este domingo, 1 de noviembre, en el casco histórico de La Laguna debido a la alerta por lluvias declarada en el área metropolitana de Tenerife a partir de las 12:00 horas.
La decisión afecta tanto a las actividades previas como a la Isla Calavera Zombie Walk, que iba a recorrer las calles de la localidad, según han detallado este sábado los organizadores en un comunicado.
La organización ha explicado que la suspensión responde a las recomendaciones de extremar las precauciones y seguir las indicaciones de los cuerpos de seguridad y de Protección Civil ante el riesgo de incidencias por las condiciones meteorológicas.
El festival ha agradecido la comprensión de los participantes, colaboradores y público ante una decisión adoptada, según ha señalado, para priorizar la seguridad de todas las personas.