La Laguna celebra Finados con conciertos a la luz de las velas en cinco cementerios

Los cinco cementerios municipales de La Laguna acogerán este sábado, 31 de octubre, conciertos a la luz de las velas con motivo de la celebración de Todos los Santos y el Día de Difuntos. El Ayuntamiento ha organizado una programación que incluye música en directo, actividades culturales, representaciones sobre las tradiciones canarias y una ampliación de los horarios de visita.
Los recitales se celebrarán simultáneamente en los camposantos de San Luis, San Juan Bautista, Valle de Guerra, Tejina y Punta del Hidalgo, con dos pases previstos a las 18:30 y las 19:45 horas.
La iniciativa forma parte de la agenda municipal para recordar a las personas fallecidas y recuperar las costumbres vinculadas a Finados, una tradición canaria relacionada con la memoria familiar y los relatos transmitidos entre generaciones.
Conciertos a la luz de las velas en los cementerios de La Laguna
Bajo el título A la luz de las velas, el Ayuntamiento ha organizado cinco actuaciones musicales de pequeño formato, con una duración aproximada de 45 minutos cada una.
Los recitales estarán protagonizados por un piano de media cola y una voz solista, con diferentes formaciones en cada cementerio.
La programación contempla dos sesiones. La primera comenzará a las 18:30 horas, coincidiendo con las últimas luces del día, mientras que la segunda, a las 19:45 horas, se desarrollará de noche, con una iluminación protagonizada por las velas.
La concejala de Desarrollo Rural y Cementerios, Cristina Ledesma, destacó que el objetivo es facilitar a la ciudadanía la conmemoración de estas fechas mediante propuestas culturales que complementen las visitas a los camposantos.
Horarios especiales de los cementerios por Todos los Santos
El Ayuntamiento también ha ampliado los horarios de apertura de los cinco cementerios municipales para facilitar las visitas durante las jornadas de mayor afluencia.
Los horarios establecidos son los siguientes:
- Viernes 30 de octubre: de 8:00 a 18:00 horas.
- Sábado 31 de octubre: de 7:00 a 18:00 horas.
- Domingo 1 de noviembre, Todos los Santos: de 7:00 a 18:00 horas.
- Lunes 2 de noviembre, Día de Difuntos: de 8:00 a 17:00 horas.
Durante estos días, los recintos también contarán con actuaciones de diferentes conjuntos instrumentales de las bandas de música del municipio.
En cuanto a las celebraciones religiosas, el domingo 1 de noviembre habrá misas a las 17:00 horas en los cementerios de Valle de Guerra, Tejina y Punta del Hidalgo.
El lunes 2 se celebrarán a las 10:00 horas en San Luis, a las 12:00 en Valle de Guerra y a las 16:00 en San Juan Bautista.
Música inspirada en Coco y las tradiciones de Finados
La programación incluye el espectáculo El puente de los recuerdos, una propuesta musical y visual inspirada en la película de Disney Coco y en la celebración mexicana del Día de Muertos.
La actividad tendrá lugar este viernes 30 de octubre, a las 20:00 horas, en la Casa de Carta de Valle de Guerra, con entrada libre.
Por otra parte, el Ayuntamiento ha organizado una propuesta divulgativa sobre las creencias, supersticiones, leyendas y relatos populares vinculados a la muerte en Canarias.
El proyecto, coordinado por el historiador Néstor Verona, combina narración, interpretación y música para recuperar elementos de la tradición oral del Archipiélago.
La iniciativa contará con la colaboración de la especialista en indumentaria tradicional Dulce Rodríguez de la Rosa y la participación de la Parranda El Abuelo, entre otros intérpretes.
Las primeras representaciones se celebrarán el domingo 1 de noviembre en el antiguo convento de Santo Domingo, con sesiones a las 18:00 y las 20:00 horas y aforo limitado.
La programación continuará el 5 de noviembre, a las 19:30 horas, en el Polvorín de Taco; el 12 de noviembre, a la misma hora, en el centro parroquial de Tejina; y el 23 de noviembre, también a las 19:30 horas, en el Centro Ciudadano El Tranvía de La Cuesta.
Estas últimas sesiones serán de acceso libre hasta completar aforo, según la programación municipal.