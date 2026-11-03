El ciberataque al Ayuntamiento de La Laguna obliga a ampliar los plazos de los trámites municipales

El Ayuntamiento de La Laguna ha acordado ampliar los plazos de los trámites administrativos vigentes como consecuencia del ciberataque que afecta a parte de su infraestructura tecnológica desde este lunes, 2 de noviembre. La medida busca evitar perjuicios a los ciudadanos mientras continúan los trabajos para recuperar los servicios municipales afectados.
El Consistorio ha confirmado este martes que el incidente ha sido trasladado al Centro Criptológico Nacional (CCN), organismo vinculado al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), mientras los equipos especializados trabajan para determinar su alcance y restablecer los sistemas informáticos con las máximas garantías de seguridad.
La ampliación de los plazos administrativos se mantendrá hasta que se resuelva la incidencia, según ha comunicado la Corporación municipal. De esta manera, el Ayuntamiento pretende que las personas con procedimientos abiertos no se vean perjudicadas por las dificultades técnicas.
Qué servicios están afectados
El ciberataque ha provocado problemas en diferentes sistemas y servicios digitales municipales, entre ellos la página web del Ayuntamiento, la Sede Electrónica y el gestor de expedientes administrativos.
También se han visto afectadas distintas aplicaciones internas, incluidas las relacionadas con la gestión tributaria y contable, tal y como informó inicialmente la Corporación.
Estas incidencias repercuten en el funcionamiento habitual de determinados servicios y en la posibilidad de realizar gestiones administrativas por medios electrónicos.
Pese a las dificultades, el Ayuntamiento de La Laguna continúa prestando atención presencial al público, aunque con las limitaciones derivadas del incidente informático.
El Consistorio ha explicado que está analizando cómo garantizar la prestación de los servicios ciudadanos mientras se recupera progresivamente la infraestructura tecnológica.
El Centro Criptológico Nacional interviene
Una de las principales novedades comunicadas por el Ayuntamiento es el traslado de los hechos al Centro Criptológico Nacional, organismo especializado en ciberseguridad que forma parte del Centro Nacional de Inteligencia.
Desde que se detectó el incidente, la Corporación asegura haber activado todos los protocolos de respuesta y protección de sus sistemas tecnológicos. Los equipos especializados trabajan para analizar el alcance del ataque, erradicarlo y recuperar la actividad de los servicios afectados.
La prioridad, según ha explicado el Ayuntamiento, es restablecer el funcionamiento de las infraestructuras municipales sin comprometer la seguridad de los sistemas ni de la información que gestionan.
Qué ocurre con los trámites pendientes en La Laguna
La principal medida adoptada para proteger a los ciudadanos es la ampliación general de los plazos administrativos vigentes hasta que se resuelva la incidencia.
Esta decisión afecta a las personas que tengan trámites en curso con el Ayuntamiento y pretende evitar que las dificultades para acceder a los sistemas municipales repercutan negativamente en sus procedimientos.
Mientras tanto, la atención presencial continúa disponible dentro de las posibilidades actuales de funcionamiento de las dependencias municipales.
El Ayuntamiento ha indicado que informará puntualmente sobre la evolución del incidente y la recuperación de los servicios afectados.
La Corporación mantiene como prioridad la eliminación del ciberataque y el restablecimiento de la actividad administrativa con todas las garantías de seguridad.