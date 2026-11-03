La Laguna se prepara para su gran Noche en Blanco: así comienza la cuenta atrás

La Noche en Blanco de La Laguna (LNB) ya está en marcha y su imagen comienza a recorrer el área metropolitana. El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Comercio, ha impulsado la rotulación de uno de los tranvías que conectan Santa Cruz y La Laguna para promocionar la celebración del próximo sábado 28 de noviembre, una de las citas más multitudinarias del calendario de eventos de Tenerife.
La iniciativa forma parte de las acciones promocionales de este acontecimiento, que cada año reúne a miles de personas en el centro histórico y constituye la principal campaña de dinamización comercial del municipio. Su celebración supone además un importante impulso para los establecimientos laguneros en un momento estratégico, coincidiendo con el inicio de la campaña de compras navideñas.
La concejal de Comercio, Estefanía Díaz, señala que “La Noche en Blanco se ha convertido en una fecha que muchos esperan para venir a La Laguna, recorrer sus calles, descubrir sus tiendas y disfrutar de una oferta cultural y de ocio que complementa la actividad comercial. Queremos aprovechar esa capacidad de convocatoria para seguir atrayendo visitantes y generar nuevas oportunidades para nuestros negocios”.
El tranvía luce por segundo año consecutivo la identidad visual LNB, con un diseño contemporáneo en el que destaca una estrella como elemento distintivo, acompañado del lema “Brillamos más cuando lo hacemos juntos”. La continuidad de esta imagen busca consolidar una marca propia, fácilmente identificable y vinculada a una celebración que ya forma parte de la agenda anual de la ciudad.
Díaz explica que “hemos querido mantener una imagen que la ciudadanía ya reconoce y un lema que resume muy bien lo que representa esta jornada. Detrás de La Noche en Blanco hay comerciantes, profesionales de la cultura, entidades colaboradoras y muchas personas que contribuyen a que La Laguna viva una de sus jornadas más especiales”.
Con esta acción, La Laguna comienza a trasladar a residentes y visitantes la invitación a participar en una nueva edición de LNB, que volverá a reunir comercio, gastronomía, música, cultura y propuestas para diferentes públicos, con el objetivo de favorecer las compras, dinamizar la economía local y reforzar el posicionamiento de la ciudad como referente comercial y cultural de Tenerife.