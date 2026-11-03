Los hackers que han atacado al Ayuntamiento de La Laguna piden un rescate de cinco millones

Los hackers responsables del ciberataque al Ayuntamiento de La Laguna han exigido un rescate de cinco millones de euros, que reclaman cobrar en bitcoins, según ha podido confirmar DIARIO DE AVISOS a través de fuentes próximas a la investigación. La ofensiva informática afecta a parte de la infraestructura tecnológica municipal y ha obligado a adoptar medidas extraordinarias para recuperar los servicios.
Ante la gravedad de la situación, el Ayuntamiento de La Laguna ha contratado de urgencia los servicios de una consultora internacional especializada para intentar detener el ataque informático, cuyo origen continúa siendo desconocido.
El incidente, detectado este lunes, 2 de noviembre, afecta a diferentes sistemas municipales, entre ellos aplicaciones relacionadas con la gestión administrativa y las bases de datos del Consistorio. Por el momento, no ha trascendido el alcance exacto de la posible afectación a la información almacenada ni si los atacantes han conseguido acceder a datos sensibles.
Los hackers exigen cinco millones de euros en bitcoins
La exigencia económica supone una de las principales novedades en la investigación del ciberataque que mantiene afectados varios servicios del Ayuntamiento de La Laguna.
Según ha podido saber DIARIO DE AVISOS de fuentes próximas a la investigación, los responsables del ataque reclaman el pago de cinco millones de euros mediante bitcoins, una criptomoneda utilizada para realizar transferencias digitales.
Por ahora, se desconoce la identidad de los autores y el lugar desde el que se habría ejecutado la ofensiva informática. Tampoco ha trascendido si los atacantes han fijado un plazo para recibir el dinero o las consecuencias que amenazan con aplicar si no se atiende su exigencia.
La investigación continúa abierta mientras los especialistas tratan de determinar el alcance de la intrusión y proteger los sistemas municipales afectados.
El Ayuntamiento contrata de urgencia una consultora internacional
Para hacer frente al ataque, el Ayuntamiento ha recurrido a una consultora internacional especializada en seguridad informática, cuya contratación se ha realizado con carácter urgente, según la información confirmada por este periódico.
El objetivo es detener la ofensiva, analizar su alcance y avanzar en la recuperación de la infraestructura tecnológica municipal con las máximas garantías de seguridad.
Paralelamente, el Consistorio ha activado sus protocolos de respuesta y ha trasladado los hechos al Centro Criptológico Nacional (CCN), organismo integrado en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
La Corporación ya había comunicado que los equipos especializados trabajan desde el primer momento para erradicar el ataque y restablecer progresivamente los sistemas afectados.
Por ahora, no existe una fecha concreta para la recuperación completa de la actividad digital del Ayuntamiento.
La Laguna amplía los plazos de los trámites municipales
El ataque informático también está teniendo consecuencias directas para los vecinos del municipio.
Entre los servicios afectados figuran la página web municipal, la Sede Electrónica, el gestor de expedientes administrativos y distintas aplicaciones relacionadas con la gestión tributaria y contable.
Ante esta situación, el Ayuntamiento ha acordado la ampliación general de los plazos administrativos vigentes hasta que se resuelva la incidencia, con el objetivo de evitar perjuicios a las personas que tengan procedimientos en curso.
Mientras se trabaja en la recuperación de los sistemas, la Corporación mantiene la atención presencial al público, aunque con las limitaciones derivadas de los problemas informáticos.
El Ayuntamiento ha señalado que su prioridad es recuperar los servicios con todas las garantías de seguridad y que continuará informando sobre la evolución del incidente.
La investigación deberá esclarecer ahora el origen del ciberataque, el alcance de la posible afectación a las bases de datos municipales y las circunstancias de la exigencia económica formulada por sus responsables.