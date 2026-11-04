Elena Buenavida, la tinerfeña que conquista títulos y apunta a la WNBA

La baloncestista tinerfeña Elena Buenavida Estévez, de 22 años, recibirá el Premio al Deporte Canario 2026 a la deportista promesa, después de una temporada en la que ha conquistado tres títulos con el Valencia Basket y una medalla de bronce con la selección española. Un reconocimiento que llega mientras prepara su futuro salto a la WNBA estadounidense.
El galardón, impulsado por el Gobierno de Canarias, reconoce los éxitos de la jugadora formada en el CB Luther King, que durante 2026 ha ganado la Liga Femenina Endesa, la Copa de la Reina y la Supercopa de España. Además, ha firmado un contrato de desarrollo con Minnesota Lynx para incorporarse a la franquicia estadounidense en el verano de 2027.
La entrega del premio tendrá lugar el viernes 13 de noviembre, durante la tercera edición de los Premios al Deporte Canario, que se celebrará en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, coincidiendo con ExpoDeca.
Tres títulos con el Valencia Basket en 2026
La temporada 2025/26 ha confirmado el crecimiento deportivo de Elena Buenavida, que se ha consolidado en la primera plantilla del Valencia Basket. La jugadora tinerfeña participó en la conquista de la Copa de la Reina, lograda el 29 de marzo tras derrotar al Hozono Global Jairis por 70-65. Apenas dos meses después, el conjunto valenciano levantó su cuarto título consecutivo de la Liga Femenina Endesa, al imponerse al Casademont Zaragoza en la final.
Su rendimiento individual también ha ganado protagonismo. Durante la competición liguera disputó 34 encuentros, en los que promedió 7,7 puntos, 3,2 rebotes y 1,8 asistencias.
Esta progresión recibió el reconocimiento de la Federación Española de Baloncesto, que en junio la distinguió como jugadora joven con mayor proyección.
El tercer título de 2026 llegó en septiembre, cuando el Valencia Basket conquistó la Supercopa de España frente al Leganés por 76-64. Buenavida anotó doce puntos y terminó como máxima anotadora de su equipo.
Del bronce mundial con España a la WNBA
Los éxitos de Buenavida también se han trasladado a la selección española absoluta, con la que debutó en febrero de 2025.
Ese mismo año consiguió la medalla de plata en el EuroBasket femenino, antes de participar en el Mundial de baloncesto de 2026, celebrado en Berlín.
España terminó tercera después de derrotar a Alemania en el partido por el bronce, disputado el 13 de septiembre. Buenavida compartió aquella experiencia con la grancanaria Maite Cazorla, que también será reconocida en los Premios al Deporte Canario 2026 por su trayectoria vinculada al deporte y la igualdad.
La proyección internacional de la tinerfeña ha despertado el interés de la liga estadounidense. El pasado 11 de agosto, Minnesota Lynx anunció su fichaje mediante un contrato de desarrollo, cuya incorporación está prevista para el verano de 2027, según aclaró el Valencia Basket.
Este tipo de acuerdo permite a las franquicias de la WNBA incorporar jugadoras adicionales para su desarrollo deportivo, con un límite de doce partidos de temporada regular. Su llegada a Estados Unidos supondría una nueva etapa en la carrera de Buenavida.
De las canchas de Tenerife a la élite del baloncesto
La trayectoria de Elena Buenavida comenzó en Tenerife, donde dio sus primeros pasos en el baloncesto en el entorno del colegio Luther King de San Miguel de Abona.
Posteriormente se formó en el CB Luther King Sur y en el CB Luther King Laguna, antes de trasladarse a Barcelona con 14 años para incorporarse al programa de formación Segle XXI.
En 2022 fichó por el Valencia Basket, donde continuó su desarrollo hasta alcanzar la máxima categoría. También pasó por el Lointek Gernika, equipo en el que jugó cedida durante la temporada 2024/25.
Su trayectoria con las selecciones españolas de formación incluye el título europeo sub-20 de 2022, el subcampeonato mundial sub-19 de 2023 y la plata continental sub-20 de 2024.
Ahora, con tres títulos nacionales conquistados en 2026, dos medallas con la selección absoluta y un contrato para incorporarse a Minnesota Lynx, Buenavida recibirá el reconocimiento a la deportista promesa de Canarias.
La distinción la sitúa entre los protagonistas de la tercera edición de los premios, promovidos por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez.