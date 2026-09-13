Guía del día grande de las Fiestas del Cristo de La Laguna 2026: actos, horarios y cortes de tráfico

La Laguna celebra este lunes, 14 de septiembre, el día grande de las Fiestas del Santísimo Cristo de La Laguna 2026. El casco histórico del municipio acoge una intensa agenda de actos religiosos, procesiones tradicionales, la habitual presencia de representación de la Casa Real y la exhibición pirotécnica de los Fuegos del Risco a las 23:00 horas.
La jornada festiva incluye un dispositivo especial con severos cortes de tráfico en la Vía de Ronda (TF-13) y en el centro urbano, restricciones de estacionamiento y un servicio reforzado en la Línea 1 del Tranvía de Tenerife para facilitar los desplazamientos en la Isla.
El día principal del Cristo constituye la cita más relevante de las fiestas patronales del municipio lagunero, un evento de amplio arraigo histórico en el Archipiélago que reúne cada año a miles de devotos y visitantes desde primera hora de la mañana.
Horarios de las procesiones y actos religiosos
El programa festivo comienza a las 7:00 horas con el repique de campanas en los templos del municipio. A las 10:00 horas parte la Procesión Cívico-militar con el Pendón Real desde las Casas Consistoriales hasta la Catedral de La Laguna.
A las 10:45 horas se efectúa la recepción a la representación de la Casa Real en la Catedral. En este acto, el Esclavo Mayor de la Real y Venerable Esclavitud, Eladio Alexis Díaz, hace entrega del Bastón de plata.
Tras la misa solemne, a las 12:00 horas, se inicia la Procesión del Retorno de la imagen hasta su Real Santuario, discurriendo por la Plaza de Los Remedios y las calles Juan de Vera, San Agustín y Viana.
Por la tarde, la función religiosa cantada por el grupo Achamán tiene lugar a las 19:00 horas en el Santuario. Posteriormente, la imagen realiza su recorrido procesional nocturno por el centro histórico previo a la exhibición pirotécnica.
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha destacado el significado de la cita para la ciudadanía: «Nuestra ciudad vive uno de sus días más especiales del año, forming parte de esta celebración con respeto y tradición desde primera hora. Estos momentos de fervor engrandecen la historia de La Laguna y evocan los recuerdos de tantas generaciones».
Cortes de tráfico y cambios en la circulación
El Ayuntamiento de La Laguna ha activado restricciones de estacionamiento desde las 7:00 horas en las vías del recorrido procesional. Asimismo, las plazas de la Plaza del Adelantado, calle Santo Domingo y calle Consistorio quedan reservadas para autoridades. La parada de taxis de la Plaza del Adelantado se traslada a la calle Santo Domingo hasta las 16:00 horas.
En relación a la Noche de los Fuegos, el área de movilidad prohíbe el aparcamiento desde las 17:00 horas en la TF-13 (Vía de Ronda), la Pista Militar de San Roque y el Camino de Las Estaciones.
A partir de las 22:30 horas y hasta la conclusión de los fuegos artificiales, la circulación por la TF-13 se corta totalmente en ambos sentidos entre la rotonda de Las Mercedes y el acceso a la calle Magistrado Campo Llarena.
Refuerzo en el Tranvía de Tenerife
Metrotenerife adapta la frecuencia de la Línea 1 durante todo el lunes festivo. Los tranvías circulan cada seis minutos durante la mañana y cada siete minutos a partir de las 15:00 horas.
Al finalizar el espectáculo pirotécnico, tres unidades adicionales permanecen estacionadas en la parada Trinidad para operar a demanda en dirección a Santa Cruz a medida que se completen las plazas.