Todo listo para el día grande de las Fiestas del Cristo de La Laguna 2026: horarios y actos del 14 de septiembre

San Cristóbal de La Laguna entra en la recta final para celebrar este lunes, 14 de septiembre, el día grande de las Fiestas del Santísimo Cristo de La Laguna 2026. El casco histórico de la ciudad acogerá una intensa jornada de actos religiosos, procesiones y tradiciones populares que se prolongarán desde primera hora de la mañana hasta la medianoche.
Los actos comenzarán a las 7:00 horas con el tradicional repique de campanas en todos los templos del municipio. La agenda oficial continuará a las 10:00 horas con el traslado del Pendón Real en procesión cívico-militar desde las Casas Consistoriales hasta la Catedral de La Laguna, con la asistencia de representación civil, militar y consular.
A las 10:45 horas, las autoridades recibirán en la Catedral a la representación de la Casa Real. Durante este acto se entregará el Bastón de plata de la Real y Venerable Esclavitud por parte de su Esclavo Mayor, Eladio Alexis Díaz. Tras la misa solemne, la imagen del Cristo de La Laguna regresará en procesión a su Real Santuario.
Procesión vespertina y exhibición pirotécnica
El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha subrayado la trascendencia de este día para el municipio: “Nuestra ciudad vive uno de sus días más especiales del año, formando parte de esta celebración con respeto y tradición desde primera hora. Estos momentos de fervor engrandecen la historia de La Laguna y evocan los recuerdos de tantas generaciones”.
La programación de la tarde se reanudará a las 19:00 horas con la función religiosa cantada por el grupo Achamán en el Santuario del Cristo. A su término, la imagen recorrerá las calles principales del centro histórico. El broche final a la jornada principal de las Fiestas del Cristo 2026 llegará a las 23:00 horas con el lanzamiento de los tradicionales fuegos del Risco desde la plaza del Cristo.