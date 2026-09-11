Todos los cambios de tráfico por el día grande de las Fiestas del Cristo de La Laguna

La Laguna afrontará este lunes, 14 de septiembre, una jornada con numerosos cortes de tráfico, restricciones de estacionamiento y cambios en la circulación con motivo del día grande de las Fiestas del Santísimo Cristo. Las medidas afectarán al casco histórico, la Vía de Ronda y los accesos a la zona de San Roque.
Los cambios comenzarán desde primera hora de la mañana y se prolongarán hasta después de la exhibición pirotécnica nocturna.
El Ayuntamiento ha establecido restricciones específicas para las procesiones, el traslado del Pendón de la Ciudad y la tradicional Noche de los Fuegos del Cristo.
Cortes desde primera hora
Desde las 07.00 horas quedará prohibido estacionar en las vías incluidas en los recorridos procesionales previstos durante la mañana.
La primera cita será la Procesión Cívico-militar con el Pendón Real, prevista a las 10.00 horas. El recorrido partirá de las Casas Consistoriales, en la Plaza del Adelantado, continuará por la calle Obispo Rey Redondo y finalizará en la Catedral.
También desde las 07.00 horas se reservarán zonas de estacionamiento para autoridades en la Plaza del Adelantado, la calle Santo Domingo y la calle Consistorio.
La parada de taxis de la Plaza del Adelantado se trasladará provisionalmente a la calle Santo Domingo, entre Obispo Ruiz Cabal y Lope de Guerra, hasta las 16.00 horas.
A las 12.00 horas comenzará la Procesión del Retorno del Santísimo Cristo de La Laguna. El recorrido partirá de la Catedral y continuará por la Plaza de Los Remedios, Juan de Vera, San Agustín y Viana hasta llegar al Real Santuario del Cristo.
Durante el desarrollo de estos actos estará prohibida tanto la circulación como el estacionamiento en las calles afectadas por los itinerarios procesionales.
Procesión nocturna y fuegos artificiales
La jornada continuará por la tarde con la procesión nocturna y la posterior exhibición pirotécnica. Los actos están previstos entre las 19.00 y las 24.00 horas.
La procesión saldrá desde el Real Santuario del Cristo y recorrerá Viana, Deán Palahí, Plaza del Adelantado, Obispo Rey Redondo, Plaza de La Concepción, Ascanio Nieves, San Agustín, Tabares de Cala, Cabrera Pinto y nuevamente Viana hasta la Plaza del Cristo.
La circulación y el estacionamiento permanecerán restringidos en todas estas vías durante el desarrollo de los actos.
Vías afectadas por los fuegos del Cristo
La Noche de los Fuegos del Cristo obligará además a establecer restricciones específicas en la zona de San Roque y la TF-13, Vía de Ronda.
Desde las 17.00 horas quedará restringido el estacionamiento en:
- La TF-13, Vía de Ronda, desde la rotonda de Las Mercedes.
- La Pista Militar de San Roque, desde la Vía de Ronda y hasta la zona ocupada por las pirotecnias.
- Camino de Las Estaciones, entre la Pista Militar de San Roque y Camino de San Roque.
Además, desde esa misma hora se prohibirá el acceso a la Pista Militar de San Roque tanto desde la TF-13 como desde Camino de Las Estaciones.
Cortes en la Vía de Ronda
A partir de las 19.00 horas, podrán prohibirse los accesos a la Vía de Ronda entre la rotonda de Las Mercedes y la salida de la calle Las Quinteras. En ese tramo se mantendrá abierta la circulación en dirección a la TF-5 en sentido descendente.
La restricción más importante llegará a partir de las 22.30 horas. Desde ese momento y hasta que finalice la exhibición pirotécnica quedará prohibida la circulación por la TF-13 en ambos sentidos, desde la rotonda de Las Mercedes hasta el acceso hacia la calle Magistrado Campo Llarena.
También quedarán afectados otros accesos hacia la Vía de Ronda, entre ellos Pista Militar, la trasera de los Juzgados, la zona de El Pilar-Bronco y la rotonda de Camino Las Peras.
El Ayuntamiento advierte de que los horarios de cierre y reapertura podrán modificarse si las circunstancias del tráfico, los propios actos o razones de seguridad así lo aconsejan.