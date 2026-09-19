Luz Casal ilumina la noche de La Laguna con un concierto que supone el colofón a las Fiestas del Cristo

La plaza del Cristo de La Laguna acogió este viernes, ante un público entregado, uno de los grandes espectáculos del programa de actos de las Fiestas del Cristo. El concierto de la cantante Luz Casal iluminó la noche lagunera con una actuación enmarcada en su gira nacional ‘Me voy a permitir’, en la que combina sus nuevas canciones con los grandes temas clásicos de su trayectoria, como ‘Loca’, ‘No me importa nada’, ‘Rufino’ o ‘Te dejé marchar’.
La actuación de la artista gallega “supone el punto álgido del último fin de semana de las fiestas, tras una extensa programación que ha contado con más de cincuenta citas culturales, musicales, deportivas y de ocio para todas las edades”, ha señalado el concejal de Fiestas, Dailos González, quien considera que “hemos contado con una edición brillante, con actos de gran nivel, y muy participativa de nuestras Fiestas del Cristo”.
El programa festivo tendrá su continuidad este sábado, 19 de septiembre, donde, además de la oferta que brinda Las Noches del Patrimonio, con visitas guiadas a espacios monumentales, exposiciones y performances artísticas, tendrá lugar la III Edición del Festival Siroco de Música Independiente, con las actuaciones de León Benavente, Victorias, Cervatana, Los Blosy y Belinda, en la plaza del Cristo.
El domingo, día 20, las fiestas arrancan desde las 10:00 horas, con la tercera entrega de la Feria Infantil, también en la plaza del Cristo, con atracciones, talleres, música y espectáculos familiares. A partir de las 11:00 horas, la Casa del Ganadero acoge la final del XXXVIII Concurso de Arrastre de Ganado Fundación Tenerife Rural Trofeo Gobierno de Canarias. Una hora después, la Banda Sinfónica de la Universidad de La Laguna ofrece su tradicional concierto de las fiestas en la plaza de la Catedral. Y a las 17:00 horas, tiempo para la música canaria en el XI Festival Achamán, que en esta ocasión contará como invitado con el reconocido grupo Los Gofiones.
El deporte tiene también su hueco en el programa de este fin de semana en el Pabellón Juan Ríos Tejera, con la celebración del XXXVII Torneo de Voleibol Ciudad de La Laguna, que enfrentará el sábado (17:00 horas) al CV Haris y al CV Cuesta Piedra, y el domingo (12:00 horas) al CV Cuesta Piedra y CV Aguere.
Las Fiestas del Cristo culminarán el lunes, día 21, con los populares Fuegos de la Octava, previstos aproximadamente a las 23:00 horas, a la llegada de la imagen del Cristo a Su Santuario tras la celebración de la eucaristía y la tradicional procesión por las calles del casco en su recorrido de costumbre.