El PSOE exige al Cabildo de Tenerife el pago de los 240.000 euros a Adepac

El PSOE ha exigido al Cabildo que tramite por el procedimiento de emergencia el pago de los 240.000 euros comprometidos con la Asociación para la Defensa y Protección de los Animales de Canarias (Adepac) -se trata de un refugio gestionado por esta asociación, pero que es de titularidad pública de la Corporación insular-, ante la “situación crítica” del refugio de Ravelo y el riesgo para la salud y el bienestar de los más de 300 animales que alberga.
El Grupo Socialista ha expresado su “incomprensión” ante la decisión del grupo de gobierno de retirar la aportación pública que el Cabildo venía realizando a Adepac desde el año 2009 hasta su decisión de cortarla en 2026 por primera vez.
La secretaria insular del PSOE, Tamara Raya, explicó esta iniciativa a la presidenta de Adepac, Yahaira Tovar, en una reunión para analizar la situación “extrema” que atraviesa el centro, en la que también participaron el portavoz del socialista en el Cabildo, Aarón Afonso, y el consejero Javier Parrilla.
Raya denunció que el gobierno insular continúa sin abonar la ayuda varios meses después de que fuera aprobada por el Pleno del Cabildo. La propuesta inicial del Grupo Socialista contemplaba una subvención de 500.000 euros y finalmente dio lugar, mediante un acuerdo alcanzado en marzo, a una ayuda directa y nominativa de 240.000 euros.
“El Cabildo conoce perfectamente la gravedad de la situación y no puede seguir escudándose en trámites administrativos mientras los animales necesitan alimento y atención veterinaria y la asociación carece de recursos para mantener el refugio”, señaló Tamara Raya.
La dirigente socialista recordó que Adepac presentó hace meses la documentación necesaria, pero la subvención sigue sin materializarse. “El impago está poniendo al límite a una asociación que atiende a más de 300 animales, cuenta con nueve trabajadores y acumula casi 40 años de trabajo en defensa del bienestar animal en Tenerife, subraya. “No estamos hablando de una promesa pendiente ni de una petición que el Cabildo tenga que estudiar. Hablamos de 240.000 euros aprobados por el Pleno que siguen sin llegar a una entidad que se encuentra en una situación insostenible”, afirmó Raya.
El Grupo Socialista ha solicitado la comparecencia de la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila en el pleno del próximo día 31 de julio.