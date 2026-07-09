ADEPAC no puede más y advierte al Cabildo: “No hay comida, ni para pagar veterinarios y los trabajadores no han cobrado”

La Asociación para la Defensa y Protección de los Animales de Canarias (ADEPAC) está al límite. En DIARIO DE AVISOS denunciamos su situación: haciéndose cargo de perros que han sido abandonados o han sufrido maltrato sin que el Cabildo de Tenerife abone una subvención ya aprobada.
“El Cabildo sigue sin abonar una subvención ya aprobada, a pesar de que toda la documentación fue presentada hace meses. Mientras tanto, el albergue afronta una grave falta de fondos para alimentar, atender y cuidar a los animales que dependen de él cada día”, denuncian en sus redes sociales.
Desde ADEPAC reiteran la necesidad de que la subvención sea abonada para paliar la delicada situación de los trabajadores, que también siguen sin cobrar: “Tienen que pagar sus facturas, los perros tienen que comer y los veterinarios son indispensables para el bienestar y salud de los animales”.
Esperemos que al Cabildo, por fin, tome nota, porque la situación es completamente insostenible y absolutamente vergonzosa.