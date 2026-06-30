ADEPAC estalla contra el Cabildo de Tenerife tras rescatar a 20 perros maltratados: “Asumimos tareas que les corresponden”

La Asociación para la Defensa y Protección de los Animales de Canarias (ADEPAC), en una operación conjunta con la Policía Canaria, rescató el pasado viernes, 26 de junio, a más de 20 perros que se encontraban en condiciones deplorables de abandono y maltrato. Los animales han quedado bajo la custodia de la ONG, que ya asume todos los gastos de su manutención y atención veterinaria.
Sin embargo, este nuevo éxito operativo pone de relieve la asfixia financiera que sufre la organización. Denuncian que el Cabildo de Tenerife mantiene retenida la subvención de urgencia aprobada hace dos meses para garantizar la supervivencia del refugio.
Un maltratador reincidente
El rescate no ha sido un hecho aislado, sino el resultado de un seguimiento exhaustivo que ADEPAC inició en el año 2022 sobre el sospechoso, calificado por la organización como un “maltratador reincidente” del norte de Tenerife.
La labor de investigación civil desarrollada por la protectora fue clave para aportar el paquete de pruebas que necesitaban las autoridades judiciales. Gracias a esta documentación, la Policía Canaria pudo constatar la reincidencia del individuo y proceder al decomiso de los animales, ya que el infractor tenía prohibida judicialmente la tenencia y el acercamiento a cualquier tipo de animal.
Una ONG asumiendo competencias de la administración
Desde ADEPAC recuerdan que este tipo de dispositivos de rastreo y posterior custodia evidencian una realidad incómoda: la ONG sigue ejecutando de forma voluntaria las tareas de control, rescate y protección que legalmente le corresponderían a las administraciones públicas.
La situación de la protectora es crítica. Sus instalaciones albergan actualmente a más de 300 animales en una situación límite. Paradójicamente, los terrenos donde se ubica el refugio son propiedad del propio Cabildo de Tenerife, la misma institución a la que acusan de abandono financiero desde hace meses tras la retirada de los fondos habituales.
La burocracia bloquea la subvención
La gravedad del escenario se acentúa por los retrasos burocráticos del gobierno insular. El Cabildo de Tenerife aprobó el pasado mes de mayo una subvención con carácter de urgencia para aliviar la falta de recursos de la entidad. Sin embargo, a fecha de hoy, ADEPAC asegura que no ha recibido un solo euro.
Según la información disponible, el retraso se debe presuntamente a supuestas “subsanaciones de trámites administrativos”, unos requerimientos que la protectora asegura que ya están completamente resueltos.
“Es inadmisible que la burocracia asfixie a un colectivo que realiza un servicio público esencial y que necesita alimentar y medicar a tal cantidad de animales de forma diaria”, denuncian desde la ONG.
Ante este panorama, la asociación ha lanzado un llamamiento público urgente para que se liberen de inmediato los fondos prometidos y exige tanto al Cabildo como al resto de instituciones autonómicas una implicación económica y operativa real en la lucha contra el maltrato animal en el archipiélago.