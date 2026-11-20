El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), esgrimió ayer, en su debate electoral ante Núñez Feijóo (PP), los datos económicos de España, de crecimiento y creación de empleo, reconocidos por la Comisión Europea la semana pasada, así como los avances sociales desde 2018 para anteponerlos a la involución que, a su juicio, supondría un Ejecutivo de la derecha y la ultraderecha de Vox. Lo hizo ante un Feijóo que se lanzó al ataque desde el comienzo del cara a cara e interrumpió constantemente al candidato socialista en un debate organizado por la Academia de TV y con gran expectación mediática que emuló, en esto, al de 2023 pero con un Sánchez más sereno y al contraataque.
Entre las frases más destacadas, Sánchez recalcó que el 29N “va de proteger servicios y libertades o recortarlos con la motosierra de PP y Vox”. Además, y sobre el liderazgo del país en la UE, recordó que, “esta semana, la CE ha vuelto a decir que España es la economía que más crece y más empleo crea”, así como que, sobre vivienda, “la desregulación por la que apuesta el PP no arreglará este problema; al revés, si se aplica se da otra burbuja inmobiliaria”.
Mientras, el candidato de la derecha le preguntó a Sánchez “¿si hubiese muerto un familiar suyo en un choque de tren, se pondría a bailar a las 48 horas?”. También dijo que estaba “de acuerdo con Sánchez en algo: España merece un presidente decente y usted no lo es”, así como que, “cuando llegó Sánchez, la vivienda era el problema 18 de los españoles y, ahora, el primero: hay un déficit de 750.000 casas”, afirmó.
Justamente en materia de Vivienda, Sánchez defendió que su Gobierno ha hecho “mucho” y Feijóo le reprochó que “hay más pisos en sumarios de corrupción que los edificados”. En este primer bloque, Sánchez defendió la gestión de su Administración, aunque admitió que todavía es el “gran desafío de nuestro tiempo” y resulta necesario hacer “mucho más”. De hecho, recordó la huelga general por la vivienda que, en su opinión, se ha realizado como protesta a todas las instituciones.
En el turno de réplica, Feijóo le espetó que habla como si llevara “quince minutos” en el Gobierno y no ocho años, a lo que añadió: “Hay más pisos en los sumarios de corrupción de los que ustedes han edificado”. A renglón seguido, el líder conservador recordó que Sánchez prometió 184.000 viviendas y solo se han entregado 540, el 0,29%.
Por otro lado, Feijóo anunció que creará una Secretaría de Estado del Mayor. “Hay una cosa fundamental. Me preocupan mucho los mayores de mi país. Usted siempre les utiliza. Yo no. Yo quiero servirles. Y por eso voy a hacer una Secretaría de Estado del Mayor”. Así lo indicó durante el segundo bloque del debate, dedicado a la economía y la fiscalidad. En este apartado, Feijóo también reprochó a Sánchez las altas cifras de pobreza infantil. “¿Por qué España es el país con mayor pobreza infantil, señor Sánchez?”, le preguntó.
En Educación, Sánchez presumió de haber “multiplicado por dos” la financiación de la educación y Feijóo le afeó que estudiara en la universidad privada. “De las cosas más importantes que hemos hecho durante todo este tiempo ha sido, por ejemplo, multiplicar por cinco la financiación del Sistema Nacional de Dependencia, multiplicar por dos la educación, 2.600 millones estamos destinando a las becas de nuestros estudiantes; más de 400.000 plazas creadas para la formación profesional en nuestro país”, remarcó.
Mientras, Feijóo resaltó que estudió en una universidad pública, la Universidad de Santiago y reiteró que cree “en la sanidad pública y la educación pública”, preguntándole al líder socialista “cómo es posible que, con su Ley de Educación, España tenga los peores datos educativos de la historia, por debajo de la media de la OCDE”.
POLÍTICA IMPOSITIVA
En materia impositiva, Feijóo situó las rebajas como una de sus principales propuestas económicas frente a Sánchez, al que acusó de haber “triturado” a la clase media y de aumentar la recaudación mientras los ciudadanos pierden poder adquisitivo. En contraposición, el jefe del Ejecutivo defendió la contribución de los tributos al Estado del bienestar y planteó bajar los impuestos a dos millones de familias con menores a cargo y subirlos “a grandes corporaciones, fortunas y fondos buitre que especulan con la vivienda”.
Frente a Sánchez, que defendió la buena marcha de la economía, el crecimiento del empleo y la reducción del déficit y la deuda, Feijóo le pidió al presidente hablar “de nóminas, de la nevera y de la vida de la gente. “El PIB no se come”, dijo. El líder conservador propuso recuperar el IVA cero para la cesta de alimentos durante el tiempo que la inflación española se mantenga por encima de la media de la eurozona. También defendió adaptar el impuesto sobre la renta a la inflación y elevar los mínimos exentos para las familias con hijos, al considerar que “lo están pasando mal”.
Sánchez rechazó que su Gobierno no haya reducido impuestos a las rentas medias y trabajadoras y aseguró que diez millones de ciudadanos se han beneficiado de rebajas en el IRPF. También recordó las reducciones del IVA de la electricidad, el gas y los alimentos aprobadas para responder a las crisis externas. Eso sí, hizo una defensa de los impuestos, “porque seis de cada diez hogares en España reciben más del Estado del bienestar”, a través de la sanidad, de la educación o de la dependencia. “Aquello que ustedes están privatizando allí donde gobiernan con Vox en las comunidades autónomas”, le reprochó.
En materia migratoria, Feijóo censuró con fuerza al Gobierno por la situación vivida en Ceuta (“que será mi primera cartera en el Consejo de Ministros”), mientras que Sánchez defendió la política migratoria “humanitaria” y cree un error el centro de deportados acordado por cinco países de la UE en Ruanda.