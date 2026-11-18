Los ciudadanos que quieran votar por correo en las elecciones generales del 29 de noviembre tienen hasta este jueves, 19 de noviembre de 2026, para solicitarlo. El trámite puede realizarse por internet, a través de la web de Correos, o presencialmente en cualquiera de sus oficinas. Una vez recibida la documentación electoral, el plazo para depositar el voto finalizará el miércoles 25 de noviembre.
Así lo ha recordado Correos, que mantiene abierto el procedimiento para aquellos electores que no puedan desplazarse a su colegio electoral o prefieran ejercer su derecho al voto por correspondencia.
Para utilizar este sistema es imprescindible obtener el certificado de inscripción en el censo electoral, documento que acredita que el solicitante está incluido en el censo correspondiente y permite continuar con la tramitación.
Cómo solicitar el voto por correo para el 29 de noviembre
Los electores residentes en España disponen de dos vías para presentar su solicitud.
La primera es hacerlo por internet, a través de la web oficial de Correos. Para completar el trámite electrónico es necesario disponer de un sistema de identificación y firma electrónica admitido por la plataforma.
La segunda opción es acudir personalmente a cualquier oficina postal. En este caso, el interesado deberá acreditar su identidad mediante el DNI, pasaporte o permiso de conducir original.
Correos también permite solicitar cita previa para facilitar la atención en sus oficinas, aunque no es obligatorio disponer de ella para realizar el trámite.
En situaciones de enfermedad o discapacidad que impidan presentar personalmente la solicitud, el procedimiento puede realizarlo una persona autorizada, siempre que se aporte la documentación médica correspondiente y una autorización notarial o consular.
Hasta qué día se puede depositar el voto por correo
Solicitar el voto antes del 19 de noviembre no significa haber votado. Una vez aceptada la petición, la Oficina del Censo Electoral enviará al domicilio indicado la documentación necesaria, que incluye las papeletas, sobres y las instrucciones para emitir el sufragio.
El elector tendrá que seleccionar su papeleta, introducirla en el sobre correspondiente y preparar la documentación para su envío siguiendo las instrucciones recibidas.
El último día para depositar el voto será el miércoles 25 de noviembre, dentro del horario habitual de las oficinas de Correos.
Existe una condición especialmente importante: quienes soliciten el voto por correo y tengan aceptada su solicitud no podrán votar presencialmente el 29 de noviembre, aunque finalmente no hayan depositado su voto.
El voto por correo alcanzó cifras récord en las generales de 2023
El voto por correspondencia ha adquirido un peso creciente en los últimos procesos electorales.
En las elecciones generales del 23 de julio de 2023, Correos admitió 2.622.808 solicitudes, de las que 1.924.976 se presentaron presencialmente y 697.832 a través de internet.
Finalmente, 2.471.935 electores emitieron su voto por correo, lo que representó el 94,2% de las solicitudes admitidas, según el balance oficial del operador postal.
La cifra constituyó un récord en elecciones generales y superó ampliamente los registros de las dos convocatorias celebradas en 2019.
Qué garantías tiene el voto por correo
El procedimiento establece controles para identificar a los electores, entregar la documentación y custodiar los sobres hasta su llegada a las mesas electorales.
Correos conservará los envíos dirigidos a las mesas electorales y los entregará el domingo 29 de noviembre, jornada de las elecciones generales.
Una vez finalizada la votación presencial, los sobres recibidos por correo se incorporarán a las urnas antes de comenzar el escrutinio, de acuerdo con el procedimiento electoral.
El sistema también ha generado debate político durante la campaña. El PP y Vox reclamaron medidas adicionales de control, pero la Junta Electoral Central (JEC) recordó en octubre que las garantías del voto por correo ya están reguladas por la legislación electoral.
El organismo señaló que las juntas electorales pueden intervenir ante denuncias sustentadas en hechos o indicios concretos de irregularidades.
Por tanto, para los ciudadanos que deseen utilizar este sistema en las elecciones del 29N, las dos fechas principales son el 19 de noviembre para solicitarlo y el 25 de noviembre para depositar el voto.