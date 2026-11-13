Ruta del Bocadillazo en Santa Cruz de Tenerife: dónde probar las 20 propuestas por cuatro euros

Santa Cruz de Tenerife celebra desde este jueves, 12 de noviembre, una nueva edición de la Ruta del Bocadillazo, una iniciativa gastronómica que reúne a 20 establecimientos del Distrito Suroeste. Hasta el próximo 6 de diciembre, los participantes ofrecerán bocadillos, sándwiches, arepas y cruasanes por un precio único de cuatro euros, sin incluir la bebida.
La tercera edición, organizada por la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz en colaboración con el Distrito Suroeste, incorpora nuevas elaboraciones y permitirá a los clientes votar por sus favoritas. Además, quienes participen en las votaciones podrán optar a tres bonos regalo de 60 euros para consumir en los establecimientos adheridos.
La ruta se desarrolla en negocios de El Sobradillo, Añaza, Tíncer, El Tablero, Barranco Grande, El Chorrillo y La Gallega, con el objetivo de fomentar las compras de proximidad y dar a conocer la oferta hostelera de estos núcleos de la capital tinerfeña.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha destacado que esta iniciativa permite descubrir la variedad gastronómica del municipio y apoyar a los negocios locales.
Qué comer por 4 euros en la Ruta del Bocadillazo
Una de las principales novedades de esta edición es la ampliación de las propuestas gastronómicas. Además de los bocadillos tradicionales, los establecimientos podrán competir con otras elaboraciones, como sándwiches, arepas y cruasanes.
Todas las propuestas tienen un precio de cuatro euros, independientemente de sus ingredientes o del establecimiento que las prepare. Las bebidas se cobran aparte.
La iniciativa permanecerá activa hasta el domingo 6 de diciembre de 2026, por lo que los clientes disponen de varias semanas para recorrer los establecimientos y descubrir sus creaciones.
Los 20 establecimientos y sus bocadillazos
Estos son los negocios que participan en la tercera edición de la ruta y las propuestas que presentan:
|Establecimiento
|Propuesta gastronómica
|Cafetería Petiazul
|El Exquisito
|Mitawa Coffee & Talleres
|Mitawa
|El Café de María
|Fuego de las Islas
|Planet Cafe
|Planet
|Cafetería Camarón
|Bocarepa
|Cafetería El Quijote
|El Quijote Canario
|Bar Juan Porrón
|Porrón Codillo
|Delicias Maru
|Recuerdo de Infancia
|Bar Cuatro Caminos
|4 Caminos
|Bar Sobradillo
|El Canario
|Bohemia Café
|Pata de la Casa
|Arepera Andrea
|Bocata Andrea
|Bar Los Llanos
|Pecado Canario
|La Mentirosilla
|El Pecado
|Arepera Jaguey
|La Pelúa
|Perriburger
|El Perribocata
|Tenepizza
|Tenepollo
|Bar Los Aceviños
|El Cubano
|Bar Carlos
|La Negra
|Zumería Guarapo 2
|Perrito Guarapo
La información sobre cada establecimiento y sus propuestas puede consultarse en la plataforma digital de la ruta.
Sorteo de tres bonos de 60 euros
Además de degustar las propuestas, los clientes podrán votar por sus elaboraciones favoritas y participar en un sorteo. Para hacerlo, deberán acceder a la aplicación web de la ruta e introducir el código alfanumérico que facilita el establecimiento.
Cada persona que registre su voto podrá entrar en el sorteo de tres bonos regalo de 60 euros, canjeables en los establecimientos adheridos, según ha explicado la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez.
La votación también servirá para determinar qué negocios pasan a la fase final del concurso gastronómico. Las siete propuestas más votadas serán evaluadas por un jurado profesional, que visitará los establecimientos seleccionados para degustar sus creaciones y elegir las tres mejores.
Los negocios ganadores recibirán premios económicos de 200 euros para el primer clasificado, 150 euros para el segundo y 100 euros para el tercero.
Una ruta gastronómica por los barrios del Suroeste
El concejal del Distrito Suroeste, Javier Rivero, ha destacado que la iniciativa también pretende conectar los distintos barrios y animar a los vecinos a conocer establecimientos de otras zonas del municipio.
La Ruta del Bocadillazo forma parte del programa municipal Disfruta en los Distritos 2026, dirigido a dinamizar la actividad económica y comercial mediante iniciativas que fomentan el consumo local.