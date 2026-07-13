Qué es el juego del palo estilo Quintero y por qué es tan importante en El Hierro

El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta de la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, ha aprobado este lunes el decreto que declara el juego del palo estilo Quintero de El Hierro como Bien de Interés Cultural (BIC). Esta manifestación tradicional se integra en la categoría de ‘Juegos y deportes autóctonos‘ con un ámbito de protección insular.
La declaración BIC otorga a esta práctica tradicional de El Hierro la máxima protección jurídica contemplada en la normativa de patrimonio del Archipiélago. Según detalló la consejera Migdalia Machín, este reconocimiento es clave para conservar las tradiciones locales y facilitará el desarrollo de políticas públicas orientadas a su preservación, promoción y divulgación para evitar su desaparición.
Origen, técnica y singularidades del Estilo Quintero
El expediente, denominado oficialmente ‘Juego Tradicional del Palo, Estilo Quintero en El Hierro’, rinde homenaje al histórico maestro Juan Francisco ‘Piloto’ Quintero Zamora, de cuyas enseñanzas proviene directamente esta modalidad. La disciplina se diferencia claramente de otras variantes del juego del palo canario por poseer un sistema técnico y de normas cerrado y enfocado en la defensa personal real.
El desarrollo técnico de esta práctica cuenta con las siguientes características:
- El ‘juegopalo’: Una técnica de tanteo basada en lanzar golpes laterales descendentes hacia los costados del adversario.
- Táctica de respuesta: El defensor debe repeler los ataques mediante golpes laterales de trayectoria ascendente.
- Sincronización: Los movimientos exigen una coordinación constante entre la mano y el pie que se sitúan más adelantados.
- Muda de manos: Los jugadores cambian de posición de forma alternativa dirigiendo siempre la ‘punta’ hacia el oponente.
Aunque en la actualidad se ejecuta con un fin estrictamente amistoso y de exhibición, el origen de cada acción busca abrir la guardia del rival simulando un desarme. Por este motivo, al tratarse históricamente de un método de combate real, la actividad permaneció limitada durante décadas a ámbitos familiares y cerrados, sirviendo como un sistema de entrenamiento controlado entre jugadores conocidos de la Isla.
Aval científico de las universidades canarias
La aprobación del decreto por parte del Gobierno de Canarias culmina un expediente administrativo incoado originalmente por el Cabildo de El Hierro. La propuesta final ha contado con el respaldo de informes técnicos y científicos favorables emitidos por instituciones docentes del Archipiélago, entre las que destacan la Universidad de La Laguna (ULL), la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y el Servicio de Museos del Cabildo de Gran Canaria.