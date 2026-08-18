Hallan a 4 gatos recién nacidos tirados a la basura en El Hierro: “Separados de su madre el día que nacieron”

La Asociación Protectora de Animales El Juaclo ha denunciado un caso de maltrato animal en el municipio de Valverde, en la isla de El Hierro, tras el hallazgo de cuatro gatos recién nacidos tirados a la basura. Las crías fueron encontradas en el interior de un contenedor de residuos dentro de una caja de cartón.
Los felinos, de apenas unas horas de vida, se encontraban en una situación de vulnerabilidad extrema y en riesgo inminente para su supervivencia. Tras el hallazgo, los integrantes del colectivo acudieron al lugar para rescatar a la camada y comenzar las labores de asistencia para mantenerlos con vida.
Desde la entidad han denunciado la gravedad de los hechos a través de sus canales oficiales. “Los dejaron en una caja sucia y fría, abandonados para morir. Fueron separados de su madre el mismo día que nacieron”, manifestaron desde El Juaclo para visibilizar el suceso y concienciar sobre el abandono en el Archipiélago.
Qué se sabe de los gatitos
El rescate de los neonatos movilizó de inmediato a los voluntarios de la Isla, quienes asumieron la lactancia artificial de los animales. Las crías precisan tomas de biberón cada pocas horas y fuentes de calor artificiales constantes para suplir la falta del amamantamiento materno.
La protectora ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para recabar cualquier pista que permita identificar al responsable del abandono y ha instado a las autoridades locales a activar la correspondiente investigación.
La Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales tipifica el abandono de animales en la vía pública o depósitos de residuos como una infracción grave, lo que podría derivar en responsabilidades penales o administrativas.
Petición urgente de acogida
El caso vuelve a poner de manifiesto la falta de control en diversos puntos de El Hierro. Según advierten desde El Juaclo, la saturación del voluntariado y el flujo constante de animales desamparados dificultan la atención de las camadas que se recogen en la zona.
“Necesitamos urgentemente casas de acogida y adopciones responsables. La capacidad de los voluntarios está al límite y sin ayuda no podremos salvar a más camadas”, argumentaron representantes del colectivo.
Ante este escenario, la asociación ha hecho un llamamiento público para encontrar familias. La entidad ha precisado que se hace cargo de la totalidad de los gastos veterinarios y de alimentación necesarios para la crianza de los cuatro cachorros.