Muere un bañista tras ser rescatado del mar en una playa de Canarias

Un hombre de unos 54 años ha fallecido este sábado tras ser rescatado del mar con signos de ahogamiento en la playa de Esquinzo, en el municipio de La Oliva, Fuerteventura, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El incidente se produjo a las 15.32 horas, cuando el 112 recibió una alerta en la que se comunicaba que varios bañistas habían sacado del agua a una persona inconsciente, a unos 100 metros de la costa.
Tras recabar la información, el enfermero coordinador del Servicio de Urgencias Canario (SUC) constató que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria y dio instrucciones a los alertantes para que iniciaran las maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas hasta la llegada de los recursos sanitarios.
Intentaron reanimarlo sin éxito
El SUC movilizó una ambulancia de soporte vital básico, que acudió al lugar junto al equipo de Atención Primaria del centro de salud de Corralejo. También se activó un helicóptero medicalizado.
A la llegada de los profesionales sanitarios, el hombre continuaba en parada cardiorrespiratoria y presentaba signos de ahogamiento.
Los equipos de emergencia practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, pero no consiguieron revertir la situación y finalmente confirmaron su fallecimiento.
El GES trasladó el cuerpo
En el operativo participaron también el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, el Servicio de Extinción y Salvamento de La Oliva y el servicio de salvamento en playas.
Los bomberos aseguraron la zona para facilitar el aterrizaje de las aeronaves y colaboraron con el resto del dispositivo.
Debido a la dificultad de acceso de los vehículos hasta la playa, el helicóptero del GES trasladó el cuerpo del fallecido hasta el punto en el que se encontraban la Guardia Civil y la autoridad judicial.
La Policía Local y la Guardia Civil también intervinieron en el dispositivo, y los agentes instruyeron las diligencias correspondientes.