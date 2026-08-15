La Feria de la Almendra y el Higo reivindica el potencial de los cultivos tradicionales de El Hierro

El municipio de Valverde celebró el pasado sábado, 18 de julio, la Feria de la Almendra y el Higo en la localidad de Isora, una cita destinada a poner en valor estas producciones tradicionales y su potencial para generar nuevas oportunidades en el sector primario de El Hierro.
Organizada por el Ayuntamiento de Valverde, con el respaldo del Gobierno de Canarias, a través de Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR Canarias), en el marco del proyecto Dinamiza Rural, la iniciativa permitió dar visibilidad a las producciones de proximidad, favorecer su conocimiento y promover nuevas formas de aprovechamiento y comercialización vinculadas a la gastronomía y al territorio.
La feria se enmarca en las actuaciones que desarrolla GMR Canarias para contribuir a la dinamización económica y social de los municipios canarios de menos de 10.000 habitantes, favoreciendo la actividad en el medio rural y la generación de oportunidades a partir de los recursos y el producto local.
El Centro Cultural Francisco Acosta acogió durante la jornada las principales actividades, que combinaron divulgación, conocimiento técnico, gastronomía y cultura. El acto inaugural contó con la participación del consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, y del alcalde de Valverde, Carlos Brito.
Quintero destacó el valor de la higuera y el almendro como cultivos estrechamente vinculados a la historia y al paisaje agrario de El Hierro, y señaló que su recuperación y valorización “permite conservar un patrimonio agrícola propio y, al mismo tiempo, ofrecer nuevas oportunidades económicas a quienes desarrollan su actividad en el medio rural”.
Por su parte, Carlos Brito subrayó la importancia de iniciativas que combinan la divulgación técnica con la promoción gastronómica para reforzar el conocimiento y el consumo de los productos locales y poner en valor el trabajo de quienes mantienen estas producciones en la isla.
Conocimiento técnico y nuevas propuestas gastronómicas
La programación incluyó distintas actividades dirigidas a profundizar en el conocimiento de ambos cultivos y mostrar sus posibilidades desde el punto de vista agrícola, nutricional y gastronómico.
El profesor de la Universidad de La Laguna Antonio Perdomo Molina realizó un recorrido por la evolución histórica de la higuera y el almendro y su importancia en los sistemas agrarios tradicionales, mientras que la nutricionista Tania Gómez dirigió una cata comentada centrada en las propiedades y el valor nutricional de ambos frutos.
La Asociación de Higueras y Almendras Vérote, presidida por Wolfgang Padrón, abordó los principales retos a los que se enfrentan actualmente estas producciones y las posibilidades para mejorar su viabilidad.
La jornada contó además con una vertiente gastronómica de la mano de los agricultores ecológicos José Delgado y Jésica Jurado, que ofrecieron un showcooking de mojos y salsas artesanas elaboradas a partir de productos locales. Posteriormente, el chef Brian Rodríguez presentó distintas propuestas culinarias con la almendra y el higo como protagonistas, acompañadas de vinos de la Denominación de Origen Protegida El Hierro.
Sabor y tradición herreña
La participación ciudadana tuvo también un papel destacado a través del certamen gastronómico celebrado durante la feria, en el que se reconocieron distintas elaboraciones realizadas con higo y almendra, poniendo de manifiesto la versatilidad de ambos productos y su presencia en la cocina tradicional herreña.
La programación se completó con las actuaciones de la agrupación folclórica Taros y del grupo juvenil del Patronato Insular de Música. El espectáculo cultural Mano a mano, interpretado por Ciro Corujo, José Manuel Ramos y Salvador Pérez, puso el cierre a una jornada dedicada a reivindicar el valor agrícola, gastronómico y cultural de dos cultivos estrechamente ligados a la identidad rural de El Hierro.