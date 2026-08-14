La Frontera celebra la IV Feria de la Piña con degustaciones y talleres

La Frontera acogió los días 17 y 18 de julio de 2026 la IV Feria de la Piña y sus jornadas formativas. El encuentro reunió a productores, representantes institucionales, vecinos y visitantes para apoyar la recuperación de este cultivo en El Hierro y reforzar la actividad del sector primario insular.
Estas acciones fueron organizadas por el Ayuntamiento de La Frontera, con el respaldo económico del Gobierno de Canarias, a través de Gestión del Medio Rural de Canarias (GMR Canarias), en el marco de Dinamiza Rural y bajo la marca Volcanic Xperience, y con el apoyo del Cabildo de El Hierro y de agricultores de la isla.
La cita permitió impulsar uno de los productos de proximidad más emblemáticos de El Hierro, afectado en los últimos años por plagas y enfermedades que han provocado una merma de la producción.
El Ejecutivo autonómico destina más de 1,4 millones de euros a un plan integral de recuperación del cultivo, según explicaron el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, durante la presentación del programa de actividades de estos eventos, en la que participaron también autoridades del Ayuntamiento de La Frontera y representantes de la SAT Frutas de El Hierro y de la Cooperativa del Campo de Frontera. Entre las medidas desarrolladas en el marco de este programa figuran ayudas directas a los agricultores y la entrega de 75.000 plantas saneadas para renovar las explotaciones, además de mejoras en las ayudas del POSEI destinadas a esta fruta tropical.
Ciencia e innovación al servicio del campo
Las Jornadas Formativas del Cultivo de la Piña Tropical comenzaron el viernes 17 de julio en el Espacio Cultural El Cine, donde especialistas del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) y del Servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias expusieron los avances realizados en el control de la marchitez y la cochinilla algodonosa, que afectan desde hace años al cultivo. Los técnicos abordaron también la mejora del suelo y la selección del material vegetal como herramientas para favorecer la recuperación de la producción.
El consejero Narvay Quintero explicó que “la recuperación de este cultivo debe ir acompañada de investigación, asesoramiento técnico, promoción y nuevas oportunidades de comercialización”.
La piña, protagonista de la gastronomía y la divulgación
El titular de Agricultura destacó el enfoque integral de las jornadas y de la feria. Según Quintero, ambas citas responden al objetivo de “acercar el conocimiento científico al sector, poner en valor la calidad y singularidad de la piña tropical y reforzar su vinculación con la gastronomía y con un modelo de turismo sostenible, especialmente relevante en una isla como El Hierro”.
La plaza Benito Padrón Gutiérrez acogió el sábado 18 de julio la IV Feria de la Piña, con un programa que incluyó visitas a plantaciones, talleres de coctelería, showcookings con maridaje de vinos de La Frontera y actividades infantiles, entre las que destacó la Frutiguagua, una propuesta del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) en el marco del Plan Escolar de Frutas y Hortalizas, que promueve hábitos de alimentación saludable mediante el fomento del consumo de estas producciones. Durante la jornada se repartieron cerca de 200 kilos de fruta entre los asistentes.
El alcalde de La Frontera, Pablo Rodríguez Cejas, y el primer teniente de alcalde, Marcos A. Casañas Barrera, pusieron en valor el trabajo desarrollado durante cuatro décadas por los agricultores del Valle de El Golfo y su papel en la conservación de un cultivo estrechamente ligado a la identidad, el paisaje y la economía de El Hierro.
Dinamiza Rural es una iniciativa del Gobierno de Canarias que cuenta con el respaldo de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para apoyar a los municipios de menos de 10.000 habitantes del Archipiélago contribuyendo a la fijación de población en el medio rural.