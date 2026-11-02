Siete muertos en una patera rumbo a Canarias: cinco cuerpos fueron arrojados al mar

Al menos siete personas han fallecido a bordo de una patera que navegaba hacia Canarias y fue rescatada durante la madrugada de este lunes, 2 de noviembre, a unos 150 kilómetros al nordeste de Arrecife, en Lanzarote. Los equipos de Salvamento Marítimo recuperaron dos cadáveres, mientras que los otros cinco fueron arrojados al océano Atlántico, según el relato de los supervivientes.
La tragedia se ha producido en una jornada marcada por la llegada de varias embarcaciones a las costas canarias. Según los datos facilitados por los servicios de rescate, cuatro pateras con 262 supervivientes han sido atendidas este lunes en aguas próximas a Lanzarote.
Las circunstancias en las que los cinco cuerpos acabaron en el mar todavía están por esclarecer. Por el momento, solo se han podido recuperar los dos cadáveres que permanecían en la embarcación cuando llegaron los rescatadores.
Una patera con 132 supervivientes y siete fallecidos
La operación más grave tuvo lugar alrededor de las 05.20 horas, cuando la Guardamar Urania, de Salvamento Marítimo, rescató una embarcación neumática que transportaba inicialmente a 139 personas, de las que 132 sobrevivieron.
Entre los supervivientes había 120 hombres y 12 mujeres, que fueron trasladados hacia el puerto de Arrecife.
Los equipos de rescate localizaron dos personas fallecidas a bordo. Los testimonios recogidos entre los ocupantes apuntan a que otras cinco personas habían muerto durante la travesía y sus cuerpos habían sido arrojados al mar.
Las causas de los fallecimientos y las circunstancias exactas de lo sucedido permanecen pendientes de aclaración.
Cuatro pateras y 262 supervivientes en Lanzarote
Durante la misma jornada, Salvamento Marítimo ha desarrollado otras operaciones de rescate en las proximidades de Lanzarote.
La Salvamar Acrux auxilió a una embarcación con 59 hombres de origen magrebí a unos ocho kilómetros de la costa norte de la Isla. Los ocupantes fueron desembarcados en Arrecife durante la mañana, en torno a las 06.00 horas.
Posteriormente, la Salvamar Al Nair rescató otras dos pateras en las que viajaban 71 hombres de origen magrebí. Todos fueron trasladados al muelle de Arrecife.
Estas operaciones, junto al rescate realizado por la Guardamar Urania, elevan a 262 el número de supervivientes atendidos en Lanzarote, además de los siete fallecidos comunicados.
Otro cayuco con 90 personas llega a El Hierro
Las operaciones de Salvamento Marítimo también se han extendido a la isla de El Hierro.
La Salvamar Navia trasladó hasta el puerto de La Restinga un cayuco con 90 personas migrantes a bordo. La embarcación llegó alrededor de las 07.45 horas de este lunes.
Sumando las actuaciones comunicadas en Lanzarote y El Hierro, 352 personas han sido rescatadas con vida en cinco embarcaciones durante la jornada, según los datos facilitados.
El balance de fallecidos corresponde a la embarcación neumática rescatada frente a Lanzarote. Cinco de los siete cuerpos no han sido recuperados, de acuerdo con la información conocida hasta el momento.