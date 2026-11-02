Un nuevo cayuco en El Hierro eleva a 491 los inmigrantes llegados a Canarias

Un nuevo cayuco con 30 personas a bordo en la isla de El Hierro eleva a 491 los inmigrantes llegados a Canarias desde la noche del sábado en siete embarcaciones, ha informado Salvamento Marítimo.
El cayuco llegó al puerto de La Restinga sobre las 10:25 hora canaria, tras ser escoltado por la Salvamar Diphda.
Otras seis embarcaciones con inmigrantes han alcanzado las costas canarias en las últimas horas, dos de ellas en El Hierro y cuatro en Lanzarote.
En una de ellas, han fallecido siete personas que iban en una neumática con 139 inmigrantes y fue rescatada esta madrugada a unos 150 kilómetros al nordeste de Arrecife (Lanzarote).
De los fallecidos solo se han recuperado dos cadáveres que seguían en la embarcación, ya que los otros cinco fueron arrojados por la borda al Atlántico en circunstancias que aún estar por aclarar, de acuerdo con el testimonio de los supervivientes.
La Guardamar Urania rescató la embarcación hacia las 5:20 horas, con 132 supervivientes, 120 hombres y 12 mujeres, y los ha conducido a Lanzarote.
Además de esta neumática, la Salvamar Acrux ha rescatado a primera hora de este lunes otra embarcación con 59 varones magrebíes, a 8 kilómetros de la costa norte de Lanzarote, que ha sido conducida a puerto.
Igualmente, la Salvamar Al Nair ha rescatado otras dos neumáticas, una con 35 varones y otra con 36, todos magrebíes, en la costa de Lanzarote.
Asimismo, la Salvamar Navia ha trasladado un cayuco con 90 inmigrantes al puerto de La Restinga, en El Hierro, adonde han llegado a las 7:45 horas.