inmigraciÓn

Más de 400 personas rescatadas en cuatro cayucos en las costas de Canarias

Tres embarcaciones fueron localizadas en la tarde del sábado y la última fue rescatada hoy domingo durante la mañana
Se eleva a 557 las personas desembarcadas en El Hierro rescatadas de tres cayucos
Imagen de archivo de rescate de migrantes a bordo de un cayuco en aguas de Canarias. / Salvamento Marítimo
WhatsAppTelegramChatGPTClaudeGoogle AI
Síguenos en Google Síguenos en WhatsApp

Salvamento Marítimo ha procedido a rescatar más de 453 personas migrantes a bordo de cuatro embarcaciones localizadas en la tarde noche de este sábado, y la última de ellas en la mañana de este domingo, próximas a las islas de Gran Canaria y El Hierro.

Según informa el organismo estatal, la alerta fue dada sobre las 7.30 horas de este domingo por la Guardia Civil, cuando reportó a un cayuco navegando a 10 millas de La Restinga, en el Hierro.

Asimismo, el centro de Salvamento Marítimo en Tenerife procedió a movilizar a la salvamar Diphda, que la avistó 40 munutos después y procede en estos momentos a escoltarla hasta el puerto.

Noticias relacionadas
  1. Salvamento intercepta una neumática con 41 inmigrantes subsaharianos a 84 millas de LanzaroteMás de 4.000 llegadas y al menos ocho muertes: el balance migratorio de octubre en Canarias

La embarcación irregular contaba con unas 90 personas migrantes a bordo.

Tres en la tarde del sábado

La localización de esta embarcación se suma a la detección de otras tres en la tarde noche de este sábado. En concreto, a las 20.00 horas, la Guardia Civil localizó a un cayuco navegando a 6 millas de la costa de Gran Canaria, por lo que Salvamento Marítimo procedió a movilizar a la salvamar Macondo, que salió a su encuentro.

Una hora después, rescató a unas 56 personas migrantes a bordo, todas ellas subsaharianas, con 52 hombres, 3 mujeres y un menor, que fueron desembarcadas finalmente en el puerto de Arguineguín.

En la tarde noche de ayer, se recibió el aviso de detección de 2 cayucos a 12 millas de La Restinga. Los controladores marítimos movilizaron a la salvamar Diphda y Navia que los escoltaron a puerto.

Del primero desembarcaron 114 personas migrantes, subsaharianas, entre ellas 102 varones, 8 mujeres y 4 menores, mientras del segundo arribaron a la isla 193 personas, todas ellas también de origen subsahariano, entre ellos 174 varones, 10 mujeres y 9 menores.

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas