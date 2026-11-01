Más de 400 personas rescatadas en cuatro cayucos en las costas de Canarias

Salvamento Marítimo ha procedido a rescatar más de 453 personas migrantes a bordo de cuatro embarcaciones localizadas en la tarde noche de este sábado, y la última de ellas en la mañana de este domingo, próximas a las islas de Gran Canaria y El Hierro.
Según informa el organismo estatal, la alerta fue dada sobre las 7.30 horas de este domingo por la Guardia Civil, cuando reportó a un cayuco navegando a 10 millas de La Restinga, en el Hierro.
Asimismo, el centro de Salvamento Marítimo en Tenerife procedió a movilizar a la salvamar Diphda, que la avistó 40 munutos después y procede en estos momentos a escoltarla hasta el puerto.
La embarcación irregular contaba con unas 90 personas migrantes a bordo.
Tres en la tarde del sábado
La localización de esta embarcación se suma a la detección de otras tres en la tarde noche de este sábado. En concreto, a las 20.00 horas, la Guardia Civil localizó a un cayuco navegando a 6 millas de la costa de Gran Canaria, por lo que Salvamento Marítimo procedió a movilizar a la salvamar Macondo, que salió a su encuentro.
Una hora después, rescató a unas 56 personas migrantes a bordo, todas ellas subsaharianas, con 52 hombres, 3 mujeres y un menor, que fueron desembarcadas finalmente en el puerto de Arguineguín.
En la tarde noche de ayer, se recibió el aviso de detección de 2 cayucos a 12 millas de La Restinga. Los controladores marítimos movilizaron a la salvamar Diphda y Navia que los escoltaron a puerto.
Del primero desembarcaron 114 personas migrantes, subsaharianas, entre ellas 102 varones, 8 mujeres y 4 menores, mientras del segundo arribaron a la isla 193 personas, todas ellas también de origen subsahariano, entre ellos 174 varones, 10 mujeres y 9 menores.