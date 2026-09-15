Denuncian parques infantiles vallados y “sin juegos” en Las Américas

El PSOE de Arona exigió ayer al grupo de gobierno “que ponga fin al deterioro de los parques infantiles de Playa de Las Américas“, tras una visita del concejal Frank Tolle a los espacios situados en la Milla de Oro, la avenida Francisco Andrade Fumero y el paseo Amazonas, donde denunciaron que “continúan zonas valladas, juegos retirados sin reponer y desperfectos en los pavimentos”.
“Una incidencia puede ocurrir. Lo que no es normal es que Fátima Lemes permita que pasen los meses y los niños sigan encontrándose vallas y juegos que han desaparecido. Eso ya no es una avería: es falta de gestión”, afirmó Tolle, quien reclama también ampliar las zonas de sombra, “especialmente en los parques más expuestos al sol”, donde las altas temperaturas impiden su uso durante buena parte del día.
Entre los espacios afectados se encuentra el primer parque inclusivo de Arona, inaugurado durante el mandato anterior. “La inclusión no puede quedarse en una placa: debe notarse cada día cuando las familias llegan al parque”, sostiene el edil socialista, que reclama además ordenar el estacionamiento de patinetes eléctricos junto a parques y aceras para evitar su acumulación.
El PSOE reclamó una actuación “inmediata” para reponer los elementos retirados, reparar los pavimentos amortiguadores y recuperar todas las zonas que permanecen cerradas. “Una madre o un padre quiere poder llevar a sus hijos al parque y encontrarlo abierto, cuidado y con todos sus juegos”, señaló.