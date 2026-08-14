Basura, pavimentos rotos y registros abiertos: denuncian el deterioro de más de 10 paseos en Playa de Las Américas

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Arona ha denunciado el estado de abandono y la falta de mantenimiento que presentan más de diez paseos interiores y sendas peatonales en Playa de Las Américas, uno de los principales núcleos turísticos del sur de Tenerife.
El portavoz del PSOE, José Julián Mena, y el concejal de Política Turística, Frank Tolle, han exigido al gobierno local un operativo extraordinario e inmediato de limpieza, reparación y conservación en estos espacios públicos.
Tras inspeccionar sobre el terreno diversos itinerarios, la formación de la oposición asegura que las deficiencias no se limitan a la Milla de Oro, sino que se extienden por vías como el paseo Guadalajara, paseo San Salvador, paseo El Dorado, paseo Mocán, paseo Veracruz, paseo Los Cardones, paseo Cangrejo, paseo Los Andes, paseo Chinyero, paseo Las Tosqueras y paseo Burgado.
La denuncia incluye pavimentos levantados, registros abiertos, farolas oxidadas, vegetación sin cuidar y acumulación de residuos.
Deficiencias de seguridad
Los representantes socialistas han documentado la presencia de baldosas rotas o levantadas, tapas de registro fuera de su sitio o dañadas, mobiliario urbano con grafitis y pegatinas, y falta de mantenimiento en el alumbrado público.
Asimismo, señalan el deterioro en las zonas ajardinadas, con palmeras sin podar, mangueras de riego rotas, maleza y objetos abandonados en el entorno de las vías peatonales.
Desde el PSOE expresan especial preocupación por la situación en las inmediaciones de la Oficina de Turismo de Playa de Las Américas y en el paseo Los Cardones, donde aseguran haber constatado malos olores, suciedad incrustada en las aceras y basuras acumuladas.
Según Frank Tolle, estas vías conectan complejos hoteleros, comercios y áreas residenciales, por lo que su conservación resulta prioritaria para la economía local.
Exigencia de actuación inmediata “paseo por paseo”
Frente a la respuesta del gobierno municipal compuesto por PP, Coalición Canaria y VOX, liderado por la alcaldesa Fátima Lemes, Mena ha criticado que tras tres años de mandato se intenten justificar los desperfectos como hechos aislados.
El grupo de la oposición defiende que los trabajos no deben limitarse a baldeos o limpiezas puntuales, sino que deben incluir la reparación de infraestructuras y una fiscalización estricta de las empresas concesionarias de mantenimiento, jardinería y residuos.
“No necesitamos otro estudio para saber lo que ocurre. Hay que entrar en estos paseos, uno por uno, identificar las incidencias, determinar qué servicio o contrato debe resolverlas y actuar inmediatamente”, ha reclamado Mena.
El Grupo Socialista insiste en que las intervenciones prioritarias deben comenzar por los puntos que representen un riesgo directo para la seguridad peatonal y la accesibilidad en la vía públicas.