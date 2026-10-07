El PSOE de Arona pide aclarar el envío de agentes a La Matanza mientras pagaban extras por falta de personal

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Arona reclamó recientemente a la alcaldesa, Fátima Lemes (PP), que “aclare por qué su gobierno acordó enviar agentes de la Policía Local a La Matanza de Acentejo” cuando, según los socialistas, el propio consistorio simultaneamente pagaba horas extraordinarias para cubrir servicios por “carencia de efectivos” y “falta de personal”.
El PSOE recordó en una nota que, en el primer semestre de 2026, las infracciones penales en Arona crecieron alrededor de un 31 % respecto al mismo periodo de 2025, con subidas en los robos con violencia y en los hurtos. En esos mismos meses, añadió, documentos municipales justificaban el pago de refuerzos policiales por falta de personal.
Según el relato del grupo, un convenio para las fiestas del Socorro celebradas el 27 de junio en La Matanza contemplaba la participación voluntaria de hasta ocho agentes de Arona. Una segunda resolución autorizó el desplazamiento de policías a otro evento el 1 de agosto. Los socialistas aseguran que Lemes firmó ambos documentos “sin la autorización previa del pleno”, que a su juicio era necesaria, y que el gobierno municipal llevó uno de ellos al pleno para su convalidación posteriormente en septiembre. “La colaboración entre ayuntamientos no es el problema, y mucho menos son los policías”, señaló el concejal Francisco Marichal, que defendió el trabajo de los agentes y traslada las explicaciones a la alcaldesa.
El PSOE quiere saber cuántos agentes prestaron finalmente servicio fuera de Arona, qué cobertura quedó en el municipio, qué informes respaldaron los desplazamientos y por qué se firmaron los convenios sin el aval del pleno. Pide además que el Ayuntamiento detalle cuántos policías hay disponibles en cada turno, cuántos servicios se han reforzado con horas extra por falta de personal y cómo garantizará una presencia continuada en los barrios.