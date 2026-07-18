Denuncian el “alarmante” estado de Los Cristianos y Las Américas

Si a principios de semana el Grupo Municipal Socialista de Arona denunciaba el “lamentable estado” de la milla de oro de Playa de Las Américas, esta vez las críticas llegan de la formación municipalista Más Por Arona, que advierte sobre el “alarmante estado de abandono” que presentan Los Cristianos o la propia Playa de Las Américas, principales motores económicos del municipio.
A la suciedad acumulada en el calles y aceras y la falta de mantenimiento de espacios públicos se suma la presencia de venta ambulante no autorizada en las calles de ambos núcleos, señala Más Por Arona en un comunicado, en el que subraya que esta situación “perjudica la imagen del destino turístico y del municipio, genera una enorme competencia desleal al comercio local legal y transmite una sensación de abandono y desidia impropia de uno de los municipios turísticos más importantes de Canarias”.
En opinión de la formación municipalista, la gestión del gobierno (PP, CC y Vox) presidido por la conservadora Fátima Lemes está llevando al municipio a un “progresivo deterioro, impropio de un municipio del nivel de Arona”, afectando a la calidad de vida de los vecinos y vecinas y a la imagen que reciben los millones de visitantes que eligen Arona cada año.
“Los Cristianos y Playa de Las Américas no pueden seguir siendo noticia por la suciedad, la falta de control, inseguridad o abandono público. Estos barrios son escaparate de Arona y requieren una gestión directa, eficaz, planificada y con presencia permanente en la calle”, señala la formación en la nota.
En este sentido, Más Por Arona, que cuenta con cuatro concejales -que formaron parte del gobierno de Fátima Lemes hasta que esta los cesó- considera imprescindible licitar un nuevo contrato de limpieza y recogida de residuos y mejorar el actual servicios de mantenimiento de calles y paseos , incrementar la vigilancia y control para garantizar el cumplimiento de las ordenanzas municipales y desarrollar un plan integral de recuperación de las zonas públicas en ambos núcleos.
Estas quejas se unen a las expresadas, esta misma semana, por el PSOE, principal partido de la oposición. Su portavoz, el exalcalde José Julián Mena, alertó de la pérdida de símbolos que durante décadas distinguieron la calidad de Arona como destino turístico: “Primero hemos visto cómo el municipio pierde progresivamente banderas azules en sus playas y ahora comprobamos cómo la milla de oro se convierte en la milla del abandono. Son síntomas de un mismo problema: la falta de gestión y de mantenimiento de nuestros espacios públicos”.
A esta situación hay que añadir las reiteradas quejas en materia de seguridad que han expresado en este periódico los propietarios de establecimientos comerciales de Los Cristianos que se han visto obligados a contratar servicios de seguridad privada durante la noche para hacer frente a una oleada de robos. Además, alertan sobre la presencia de carteristas, con asaltos a turistas especialmente en el paseo de Las Vistas y la avenida Juan Carlos I.