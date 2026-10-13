Muere un turista británico durante unas vacaciones con amigos en Tenerife

Un turista británico de 37 años, identificado como Warren Coard, ha fallecido mientras disfrutaba de unas vacaciones con un grupo de amigos en Tenerife. El hombre, natural de Irlanda del Norte y padre de dos hijos, era conocido por su vinculación con varios clubes de fútbol. Por el momento, se desconocen las causas de su muerte.
Según ha informado el periódico británico The Sun, el fallecimiento ha provocado numerosas muestras de condolencia entre sus familiares, amigos y antiguos compañeros deportivos. Coard residía en el condado de Antrim y había desarrollado parte de su trayectoria deportiva como portero y entrenador de porteros.
La noticia ha trascendido después de que personas de su entorno pusieran en marcha una campaña de recaudación de fondos para ayudar a su prometida, Olivia Greer, y a sus dos hijos, Charlie y Levi.
Se desconocen las causas de la muerte
El medio británico publicó la información este lunes, aunque no ha precisado la fecha exacta del fallecimiento ni el municipio de Tenerife donde ocurrió.
Tampoco han trascendido las circunstancias en las que murió el turista. The Sun señala que todavía se desconoce la causa de la muerte, por lo que no se puede determinar si estuvo relacionada con un accidente, un problema de salud u otra circunstancia.
La campaña de recaudación de fondos impulsada por sus allegados recoge que Warren Coard falleció de manera repentina mientras se encontraba de viaje con sus amigos.
En el mensaje difundido para solicitar ayuda económica, sus seres queridos recuerdan su personalidad y la relación que mantenía con quienes lo conocían.
Según recoge el periódico, sus allegados lo describen como una persona capaz de animar cualquier reunión, unir a quienes tenía a su alrededor y hacer sonreír a los demás.
El fútbol de Irlanda del Norte despide a Warren Coard
La muerte del británico también ha tenido repercusión en el ámbito deportivo de Irlanda del Norte, donde había formado parte de distintos equipos.
Uno de los clubes que ha expresado públicamente sus condolencias es el Barn United Football Club, de Carrickfergus, donde Coard había trabajado como entrenador de porteros. La entidad ha manifestado su tristeza por el fallecimiento de su antiguo integrante, conocido cariñosamente como Coardy, y ha trasladado su apoyo a toda su familia.
También ha reaccionado el Islandmagee Football Club, equipo con el que mantuvo una vinculación como portero, entrenador de guardametas y seguidor durante años. El club ha expresado su pesar por la pérdida y ha enviado sus condolencias a familiares y amigos.
Una campaña de ayuda para su prometida y sus dos hijos
Tras conocerse el fallecimiento, los allegados de Warren Coard han organizado una recaudación de fondos para apoyar económicamente a su familia. La iniciativa está destinada a su prometida y a sus dos hijos, que han perdido a su padre cuando este tenía 37 años.
Los mensajes publicados en la campaña destacan el cariño que despertaba entre quienes compartieron con él su vida personal y deportiva.
El periódico británico recoge numerosos homenajes en los que se recuerda su carácter cercano y su participación en la comunidad futbolística de Irlanda del Norte.
Por ahora, no se han difundido más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento en Tenerife.