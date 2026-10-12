Rescatan de madrugada a una niña de 15 años tras caer por un barranco en Tenerife

Una menor de 15 años ha resultado herida de carácter moderado tras sufrir una caída en un barranco situado en el Camino Fregenal, en el municipio de Güímar (Tenerife), durante la madrugada de este lunes, 12 de octubre.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, el incidente se produjo alrededor de la 01.00 horas, lo que motivó la movilización de varios recursos de emergencia hasta el lugar.
Efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife intervinieron para rescatar a la adolescente, que se encontraba en el barranco tras sufrir la caída.
Una vez rescatada, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a la menor y comprobó que presentaba diversos traumatismos de carácter moderado.
Tras recibir la primera atención sanitaria, fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, para continuar con su valoración y tratamiento.
En el dispositivo también participaron agentes de la Guardia Civil, que se encargaron de instruir las diligencias correspondientes. Por el momento, no han trascendido las circunstancias en las que se produjo la caída.