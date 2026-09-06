Muere un turista británico tras saltar de un ferry para llegar nadando a un chiringuito

Un turista británico de 45 años murió ahogado después de saltar de un ferry turístico que cubría la ruta entre Cambrils y Salou, en Tarragona, con la intención de alcanzar la costa a nado. El hombre se lanzó al mar junto a su hermano, que sí consiguió llegar hasta la playa.
El suceso ocurrió el viernes 4 de septiembre, cuando ambos viajaban en el último barco de la tarde acompañados por sus padres. Según la reconstrucción publicada por el Diari de Tarragona, los dos hermanos querían llegar hasta un establecimiento de playa después de que se les negara más alcohol a bordo.
Los hermanos, de 45 y 42 años, se habrían mostrado alterados antes de embarcar y, ya durante el trayecto, pidieron cerveza a la tripulación. El capitán decidió que no se les sirvieran más bebidas, según este medio.
Saltaron del ferry cuando estaban cerca de Salou
El barco se encontraba a pocos minutos de alcanzar Salou cuando los dos hombres decidieron lanzarse al agua.
La intención, según las primeras informaciones, era alcanzar nadando la playa y reunirse posteriormente con sus padres en un chiringuito. El hermano menor consiguió llegar por sus propios medios hasta la arena, pero el hombre de 45 años no logró completar el recorrido.
Otros pasajeros alertaron a la tripulación de lo sucedido y se puso en marcha el dispositivo de emergencia para localizar a los dos turistas.
El fallecido fue finalmente recuperado del agua. Pese a las actuaciones realizadas, no pudo salvarse su vida.
La primera hipótesis apunta a que el hombre pudo sufrir agotamiento mientras nadaba, aunque será la autopsia la que determine de manera definitiva la causa del fallecimiento.
Su hermano sí consiguió llegar a la playa
Los padres explicaron que sus dos hijos eran buenos nadadores y confiaban en que fueran capaces de alcanzar la costa, según la información publicada tras el suceso.
Uno de ellos logró hacerlo. Su hermano mayor, sin embargo, murió antes de completar el trayecto.
El médico forense autorizó el levantamiento del cadáver alrededor de las 21.25 horas. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Tarragona asumió las diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento, con colaboración de los Mossos d’Esquadra.
La familia tuvo que ser atendida tras conocer el desenlace.
Fuentes de la Generalitat han confirmado que el fallecido era de nacionalidad inglesa y que se había lanzado voluntariamente desde el ferry junto a su hermano con el objetivo de alcanzar la playa.
La Guardia Civil mantiene abierta la investigación a la espera del resultado de la autopsia, que permitirá aclarar con precisión qué provocó la muerte del turista.