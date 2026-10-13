Educación amplía el plazo para solicitar plazas de Infantil de 0 a 3 años en Canarias: nueva fecha límite

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha ampliado hasta el 20 de octubre de 2026 el plazo para solicitar plazas del primer ciclo de Educación Infantil, dirigido a niños de 0 a 3 años, en determinados centros públicos del Archipiélago. La modificación aparece publicada este martes, 13 de octubre, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).
La nueva fecha sustituye al 16 de octubre, día en el que inicialmente estaba previsto que finalizara el procedimiento extraordinario de admisión para el curso escolar 2026-2027. Las familias también tendrán hasta el día 20 para presentar la documentación necesaria para valorar sus solicitudes.
Hasta cuándo se pueden solicitar
La Dirección General de Administración de Centros, Escolarización y Servicios Complementarios ha corregido el calendario que figuraba en la resolución del 25 de septiembre, publicada en el BOC el 1 de octubre.
Inicialmente, el periodo de presentación de solicitudes estaba establecido entre el 5 y el 16 de octubre. Sin embargo, tras la rectificación, el plazo queda fijado del 6 al 20 de octubre de 2026.
La modificación afecta también al periodo para presentar la documentación de baremación, es decir, aquella que permite acreditar las circunstancias familiares o personales que se tienen en cuenta para adjudicar las plazas.
Por tanto, las familias interesadas disponen hasta el próximo martes, 20 de octubre, para completar ambos trámites.
Cómo solicitar plaza de Educación Infantil de 0 a 3 años
El procedimiento extraordinario está dirigido al alumnado del primer ciclo de Educación Infantil, que comprende las edades de cero a tres años, en determinados centros dependientes de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.
No se trata de una convocatoria general para todos los centros educativos de las Islas, sino de un procedimiento específico para los colegios incluidos en la resolución autonómica.
Las familias pueden realizar la solicitud mediante el generador habilitado por la Consejería en su página web.
Una vez cumplimentada, deberán acudir al centro educativo correspondiente para presentar la documentación relativa a los criterios de baremación. Este trámite también deberá completarse antes de que finalice el 20 de octubre.
La información sobre el procedimiento, los formularios y las instrucciones está disponible en el apartado oficial de solicitudes de Educación Infantil del Gobierno de Canarias.
Cuándo se publicarán las listas de admitidos
El calendario actualizado establece las siguientes fechas para las familias que participen en el procedimiento extraordinario:
- 20 de octubre: último día para solicitar plaza y presentar la documentación de baremación.
- 23 de octubre: publicación de las listas provisionales de admitidos, no admitidos y excluidos.
- Del 23 al 27 de octubre: plazo para presentar reclamaciones a las listas provisionales o renunciar a la solicitud.
- 3 de noviembre: publicación de las listas definitivas de admitidos, no admitidos y excluidos.
Las reclamaciones deberán presentarse en el horario de secretaría del centro educativo correspondiente.
Una corrección publicada en el BOC
La modificación ha quedado recogida en la Resolución de 1 de octubre de 2026, firmada por el director general de Administración de Centros, Escolarización y Servicios Complementarios, David Crego Chávez, y publicada oficialmente este martes.
El documento rectifica un error material en el anexo III de la convocatoria original, correspondiente al calendario del procedimiento extraordinario de admisión.
La resolución puede consultarse en el BOC número 204, de 13 de octubre de 2026.
De esta forma, las familias que deseen participar en esta convocatoria cuentan con el calendario corregido para presentar sus solicitudes y consultar posteriormente los resultados de admisión.