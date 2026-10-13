Accidente mortal en Canarias: un fallecido tras chocar un camión y una furgoneta

Un hombre ha fallecido este martes, 13 de octubre, en un accidente de tráfico ocurrido en la GC-2, a la altura de San Andrés, en el municipio de Arucas (Gran Canaria).
En el siniestro, en el que se vieron implicados un camión y una furgoneta, otra persona sufrió heridas de carácter leve.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió varias llamadas alertando de la colisión a las 06.43 horas, por lo que activó de inmediato a los recursos de emergencia.
Liberan a uno de los conductores atrapados
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, que tuvieron que liberar a uno de los conductores implicados tras quedar atrapado en el interior de su vehículo.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó una ambulancia medicalizada, otra sanitarizada y una tercera de soporte vital básico para atender a los afectados.
A su llegada, los sanitarios comprobaron que uno de los hombres se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas.
Pese a los esfuerzos del personal sanitario, las maniobras no dieron resultado y se confirmó su fallecimiento en el lugar del accidente.
El segundo afectado, también un hombre, presentaba lesiones de carácter leve, según la valoración inicial del SUC.
En el dispositivo participaron agentes de la Guardia Civil, que se hicieron cargo de las diligencias correspondientes, así como personal del servicio de mantenimiento de Carreteras.
Por el momento, no han trascendido las causas de la colisión ni se ha precisado en cuál de los dos vehículos viajaba la víctima mortal.