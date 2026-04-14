Canarias prevé alcanzar las 3.885 plazas públicas de educación infantil este curso

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, defendió este martes en el Parlamento de Canarias el avance del plan de ampliación del primer ciclo de Educación Infantil, con 225 aulas ya habilitadas y 3.667 plazas públicas en funcionamiento. En su intervención, explicó que la previsión de la Consejería es alcanzar a lo largo del presente curso las 239 aulas y 3.885 plazas, lo que permitirá no solo cumplir, sino superar el objetivo de 3.879 plazas comprometido inicialmente por Canarias con el Ministerio de Educación.
Durante su comparecencia, el consejero puso el acento en el impacto directo de estas medidas sobre las familias, al señalar que 3.667 hogares canarios cuentan ya con acceso a una plaza pública en esta etapa educativa. En este sentido, recordó que el despliegue continúa en marcha, con nuevas aulas en fase de finalización, y detalló que solo en el curso actual está prevista la habilitación de un total de 1.656 plazas, de las que 1.438 ya están operativas, lo que refleja el ritmo sostenido de crecimiento de la red pública de aulas de 0 a 3 años.
“Seguir ampliando la oferta del primer ciclo de Educación Infantil es una de las actuaciones más importantes de esta legislatura”, señaló Poli Suárez, quien destacó que el actual Ejecutivo ha logrado avanzar de forma decidida en este ámbito. “Hemos dado un salto muy significativo en estos dos años y hemos corregido el retraso que existía en la apertura de aulas”, añadió, subrayando que el trabajo realizado ha permitido recuperar el tiempo perdido y encauzar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
En esa línea, el consejero destacó que el ritmo de implantación se ha incrementado de forma notable respecto a etapas anteriores. Así, explicó que en el curso 2022/2023 se habían habilitado 593 plazas, mientras que en la actualidad ese crecimiento se ha acelerado hasta el punto de duplicar ese ritmo y acercarse incluso a triplicarlo si culminan las obras previstas para este año. Esta evolución se traduce en el paso de 34 aulas y 593 plazas en 2022/2023 a una previsión de 110 aulas y 1.656 plazas nuevas en el curso 2025/2026, lo que evidencia el cambio de tendencia en la expansión de este servicio público.
Además, Poli Suárez remarcó que en los dos últimos cursos se han abierto más aulas que en los dos anteriores juntos, con 170 nuevas frente a las 69 habilitadas previamente, un dato que, según indicó, refleja el esfuerzo realizado por la Consejería para acelerar la implantación del ciclo. Asimismo, el consejero recordó que al inicio de la legislatura fue necesario reorganizar la planificación existente para poder cumplir con los hitos fijados a nivel estatal, una labor que ha permitido encauzar el desarrollo del proyecto con mayor eficacia.
Educación infantil por islas
El despliegue del primer ciclo de Educación Infantil alcanza ya a las ocho islas del archipiélago, con una distribución que responde a criterios objetivos y a la realidad de cada territorio. En Gran Canaria se encuentran en funcionamiento 89 aulas con 1.439 plazas, con previsión de alcanzar las 92 aulas y 1.478 plazas al cierre del curso, mientras que Tenerife suma 79 aulas y 1.328 plazas, con el objetivo de llegar a 85 aulas y 1.431 plazas.
En el resto de islas, el avance también es notorio. Lanzarote dispone de 25 aulas y 405 plazas, a falta de una para completar el plan previsto, mientras que Fuerteventura cuenta con once aulas y 191 plazas ya finalizadas. El Hierro, con siete aulas y 102 plazas, se ha convertido en la primera isla en culminar la implantación de esta etapa, al igual que La Gomera, que dispone de siete aulas y 92 plazas. En La Palma están operativas seis aulas con un centenar de plazas y se prevé alcanzar diez aulas y 158 plazas, mientras que La Graciosa dispone de un aula con diez plazas.
Según explicó el consejero, esta distribución se basa en factores como la población de 0 a 3 años, la disponibilidad de espacios adecuados en centros educativos y la oferta pública existente en cada isla. De esta forma, la planificación permite avanzar de manera progresiva en todo el archipiélago y garantizar que el servicio llegue a los distintos territorios.
Colaboración
El desarrollo de este plan se apoya de manera decisiva en la colaboración con los ayuntamientos, una fórmula que ha permitido agilizar la creación de plazas y optimizar los recursos disponibles. Gracias a este modelo, se han podido aprovechar instalaciones municipales y reducir los tiempos de ejecución, lo que ha facilitado la puesta en marcha de nuevas aulas en diferentes puntos de Canarias, con la cesión de espacios en municipios como Valsequillo y Telde, en Gran Canaria; Fasnia, en Tenerife; Frontera, en El Hierro; Yaiza, en Lanzarote; Barlovento, en La Palma; o San Sebastián de La Gomera.
Además de esta fórmula, también se han articulado subvenciones destinadas tanto a la construcción o adaptación de espacios como al apoyo al funcionamiento de las plazas creadas por las administraciones locales, entre las que se encuentran las destinadas a los municipios grancanarios de Telde, con 1,6 millones de euros; Las Palmas de Gran Canaria, con un importe cercano al millón de euros; y Mogán, con 400.000 euros; las subvenciones de 200.000 euros a los ayuntamientos de Valverde, en El Hierro, y a Santa Cruz de La Palma; y otras importantes ayudas a municipios como Buenavista o Adeje, en Tenerife, o Tijarafe, en La Palma.
Junto con la creación de plazas, el Gobierno de Canarias ha quintuplicado el alcance de la ayuda del Bono Infantil, dotado este curso con cinco millones de euros, una medida que ha permitido apoyar a cerca de 2.000 familias en los gastos de escolarización de sus hijos e hijas en esta etapa. Asimismo, la consejería destina 22 millones de euros de fondos propios a la implantación del primer ciclo de Educación Infantil, con el objetivo de consolidar el crecimiento de la oferta una vez finalizados los fondos europeos y dar continuidad a este proceso en los próximos años.
Con este conjunto de actuaciones, el área que lidera Poli Suárez mantiene su previsión de cumplir y superar el objetivo fijado a nivel estatal, al tiempo que continúa ampliando la red pública de 0 a 3 años en Canarias y facilitando el acceso de las familias a este servicio educativo esencial.