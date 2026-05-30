El archipiélago celebra su día grande con la entrega de los Premios Canarias y Medallas de Oro 2026

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, entregó este sábado las Medallas de Oro de Canarias y los Premios Canarias 2026 en el Auditorio Alfredo Kraus.
El acto institucional reconoció la trayectoria de figuras como el luchador Juan Espino, el arquitecto Fernando Martín Menis, la emblemática firma Ron Arehucas o el activista Pedro Zerolo, entre otros referentes sociales.
La ceremonia oficial comenzó a las 12.00 horas en Las Palmas de Gran Canaria. El Gobierno regional distingue este año a personas y entidades que destacan por su compromiso con la identidad y el desarrollo del archipiélago. El evento coincide con la celebración del 30 de mayo, una fecha clave para la proyección de la cultura y la industria de las ocho islas.
Premios y Medallas de Oro 2026
Durante su intervención en el acto institucional del Día de Canarias, el presidente canario ha destacado que los galardonados “nos recuerdan que el patrimonio más importante de esta tierra está en quienes la hacen mejor”.
“Su ejemplo”, ha añadido, “debe ser el faro que nos guíe en los momentos inciertos”, porque representan a un pueblo “construido con su trabajo, con su talento, con su compromiso, con su esfuerzo diario y también con esa forma tan nuestra de no rendirnos cuando las cosas vienen difíciles”.
Los tres Premios Canarias de esta edición han recaído en la Fundación Canaria MAIN en la categoría de Acciones Altruistas y Solidarias, José Luis Padilla ‘Padylla’ en Comunicación, y Fernando Martín Menis en Internacional.
Las 12 Medallas de Oro de Canarias 2026 han sido para Braulio, Fernando Berge Royo, La Casa de Galicia, Juan Espino Dieppa, Ron Arehucas Pedro Zerolo (a título póstumo), Ámate (Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife), Colegios Oficiales de Enfermería de Canarias, María del Carmen Almenara, Club Deportivo In Corpore Sano, Danza de las Cintas de Güímar, y Antonio López Bonilla.
En nombre de todos los premiados, Fernando Martín Menis ha considerado que los galardones son un homenaje a la labor de quienes “intentamos hacer nuestro trabajo con empeño, responsabilidad y sentido”.
“Este reconocimiento refleja el aprecio hacia una comunidad que trabaja, cuida y sostiene la vida cotidiana de estas islas”, en las que los premiados asumen también “la responsabilidad de seguir trabajando, sabiendo que el valor de una obra, una viñeta o una acción social se miden por el bien que produce en los demás”.
Canarias estrena nueva versión de su himno
El acto institucional ha sido escenario del estreno oficial de la modificación de la letra del himno regional que incluye a La Graciosa como octava isla.
En este sentido, el Parlamento autonómico aprobó este 26 de mayo por unanimidad la modificación de la ley del himno de Canarias para que se incluya una mención a La Graciosa.
Todo ello, se produjo en virtud a la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía en 2018 y que la nombró como octava isla del archipiélago.
Con el cambio acordado, la letra del himno ha quedado fijada como “Soy la sombra de un almendro, soy volcán, salitre y lava, repartido en ocho peñas –en referencia a La Graciosa–, late el pulso de mi alma”.
‘Rumor de Islas’
En el acto se pudo apreciar el espectáculo ‘Rumor de Islas’, obertura que reunió sobre el escenario del Alfredo Kraus a 55 artistas entre músicos, solistas, actriz, cuerpo de danza, coro escénico y acróbatas. La pieza original supone un recorrido sensorial a través de elementos vinculados a la identidad cultural y al paisaje sonoro del archipiélago.
La dirección artística de ‘Rumor de Islas’ ha corrido a cargo de Mario Vega, mientras que la composición y dirección musical están firmadas por Julio Tejera.
El equipo creativo y técnico ha incluido además a profesionales de distintos ámbitos de las artes escénicas, el diseño sonoro, el audiovisual, la iluminación y el vestuario.