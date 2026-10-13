Va a recoger residuos y acaba detenido por una orden de búsqueda en Tenerife

La Policía Autonómica – Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha detenido en Tenerife a un hombre sobre el que pesaba una requisitoria judicial de búsqueda, detención y personación por un presunto delito de robo con fuerza.
La detención se produjo durante un dispositivo de vigilancia medioambiental desplegado por efectivos del Grupo de Protección Medioambiental y del Patrimonio Cultural (GRUMA) en el entorno del Punto Limpio de Taco, en San Cristóbal de La Laguna, con el objetivo de prevenir actividades irregulares relacionadas con la gestión de residuos.
Durante el operativo, los agentes observaron a varias personas recogiendo residuos en el exterior de las instalaciones. Tras informarles de que la gestión de residuos requiere la correspondiente autorización administrativa, les indicaron que retiraran los materiales depositados en la vía pública y procedieron a identificarlos.
Al comprobar los datos de los implicados, los agentes detectaron que uno de ellos tenía en vigor una orden de búsqueda, detención y personación dictada por el Juzgado de lo Penal número 5 de Santa Cruz de Tenerife, que había sido activada el pasado 7 de octubre.
Una vez detenido, se practicaron las correspondientes diligencias.
Con este tipo de actuaciones, la Policía Autonómica – Cuerpo General de la Policía Canaria desarrolla labores de vigilancia y prevención para detectar posibles irregularidades en la gestión de residuos y contribuir a la protección del medioambiente y del patrimonio natural de Canarias.