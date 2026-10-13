Hasta 500 euros para sacarse el carné de conducir en Tenerife: quién puede solicitarlos

El Ayuntamiento de La Laguna ha convocado nuevas ayudas económicas de hasta 500 euros para obtener el carné de conducir. La iniciativa está dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años empadronados en el municipio y cuenta con un presupuesto de 75.000 euros.
La convocatoria se publicó este lunes, 12 de octubre, en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife (BOP).
La Junta de Gobierno Local aprobó la convocatoria el pasado 6 de octubre, después de que el Pleno municipal diera luz verde a las bases reguladoras el 9 de julio. El objetivo es facilitar el acceso al permiso de conducir de clase B y reducir los gastos que deben afrontar los jóvenes durante su formación.
Quién puede solicitar las ayudas para el carné de conducir
Según los requisitos anunciados por el Ayuntamiento, las subvenciones están destinadas a jóvenes que cumplan las siguientes condiciones:
- Tener entre 18 y 30 años.
- Estar empadronados en San Cristóbal de La Laguna con una antigüedad mínima de seis meses.
- Estar matriculados en una autoescuela ubicada en el municipio.
- Cumplir las demás condiciones establecidas en las bases reguladoras.
Las ayudas se concederán mediante concurrencia competitiva, por lo que cumplir los requisitos no garantiza automáticamente recibir la subvención.
El procedimiento contempla criterios de valoración que favorecen a jóvenes demandantes de empleo, inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, personas con discapacidad e integrantes de familias numerosas o monoparentales.
También se tendrán en cuenta las circunstancias de quienes se hayan independizado económicamente.
Qué gastos cubren las ayudas de hasta 500 euros
La subvención municipal permitirá financiar parte de los gastos necesarios para obtener el permiso de conducir tipo B, que autoriza a conducir turismos.
Entre los conceptos subvencionables se encuentran la matrícula en la autoescuela, las tasas de examen, el material didáctico y las clases de formación teórica y práctica.
El importe máximo será de 500 euros por beneficiario, dentro de una partida global de 75.000 euros destinada a esta convocatoria.
El Ayuntamiento contempla la financiación de gastos realizados desde el 1 de enero de 2026 y hasta la fecha que determine la convocatoria.
Si las solicitudes superan el presupuesto disponible, las ayudas se distribuirán conforme a los criterios de valoración establecidos en las bases.
Plazo y cómo solicitar las ayudas
La convocatoria fue publicada en el BOP del 12 de octubre de 2026, después de recibir la aprobación de la Junta de Gobierno Local.
Según la información facilitada previamente por el Consistorio, los interesados dispondrán de 20 días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación oficial, para presentar sus solicitudes.
Las personas interesadas pueden consultar la convocatoria y la documentación municipal en el apartado de anuncios oficiales del Ayuntamiento de La Laguna.
La documentación definitiva deberá revisarse para comprobar los formularios exigidos y las vías de presentación habilitadas.
Una medida para facilitar el acceso al empleo juvenil
El Ayuntamiento vincula esta iniciativa con las dificultades económicas que supone obtener el permiso de conducir, especialmente para jóvenes que buscan su primer empleo.
El concejal de Educación y Juventud, Sergio Eiroa, explicó durante la presentación de la medida que el carné de conducir constituye en muchos casos un requisito para acceder a determinados puestos de trabajo.
Desde el Consistorio se pretende facilitar la movilidad y mejorar las oportunidades laborales de los jóvenes del municipio.
La convocatoria cuenta con el respaldo de la Federación de Autoescuelas de Canarias (FEACA), cuyo presidente, Javier Báez, destacó que estas ayudas pueden contribuir a que más jóvenes completen su formación vial.