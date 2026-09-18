Barreto: la Ciudad de la Justicia de Santa Cruz va a tardar “años”

La consejera de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, expuso ayer que la construcción de la futura de la Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife depende de la suspensión del Plan General en la zona de Cabo Llanos y admitió que no será “superfácil” y se alargará en el tiempo. “No es ni un año ni dos, es tiempo”, expresó durante una comparecencia en la comisión parlamentaria correspondiente a solicitud del grupo Socialista. Allí comentó que, en muchas ocasiones, una suspensión de estas características no baja “de cuatro o cinco años”.
Barreto indicó que la sede actual del Palacio de Justicia “se quedó pequeña” y que hay una gran “dispersión” de órganos judiciales por la capital que afectan a operadores jurídicos y ciudadanos. Recalcó que no se trata de un “problema de inversión ni de gestión”, sino “urbanístico”. La consejera mostró cierto disgusto por que en la legislatura 2015-2019 se descartara su construcción en El Sobradillo, donde ahora se levantan los edificios de servicios públicos: “No se ha buscado un suelo, sino que se intenta habilitar un espacio cerca del actual”. Por ello, se inició la suspensión de planeamiento, pero no solo en la zona afectada; también, en lo relacionado con el tranvía, el tren del sur y la red de carreteras con el fin de afrontar la mejora de movilidad por el área sur. “Solo lo resolvería de manera parcial”, matizó. Barreto arguyó que la Consejería de Política Territorial ha optado por circunscribir la suspensión a Cabo Llanos para tratar de agilizar la tramitación y porque la mejora de la movilidad va a depender del desmantelamiento de la refinería y el Plan Santa Cruz 2030: “Nos encantaría que estuviera resuelto para poder empezar. Estaría todo en el mismo espacio, pero necesitamos suelo. No es un problema de inversión, aunque va a costar mucho”.
Gustavo Matos (PSOE) denunció que la legislatura “se termina” y el proyecto “no ha avanzado prácticamente nada”, cuando las competencias son exclusivas del Gobierno regional, y las infraestructuras judiciales están dispersas y son “absolutamente deficientes”. Salió “muy preocupado” ante la “resignación” de la consejera: “No hay una planificación real. Ha fracasado. Es una legislatura perdida y con un proyecto reducido, sin previsión ni consignación presupuestaria”.
El portavoz adjunto de la Agrupación Socialista Gomera, Jesús Ramos, reclamó “certezas y avances concretos” para desbloquear la Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife, una infraestructura que, avisó, “difícilmente podrá materializarse a corto o medio plazo debido a la complejidad” de su tramitación. “Hasta que no se solucione el principal problema, que es el urbanístico, vamos a seguir atascados”, manifestó. El diputado de ASG planteó que no se descarten otras opciones si la ubicación prevista no permite avanzar en unos plazos razonables.
Paula Jover (Vox) aseveró que no se ha avanzado “ni un ápice” y que, al contrario, hay un “retroceso” porque el proyecto “se reduce a la mitad”. Por ello, pidió a Barreto una sede “igual” a la de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. Preguntó “qué pasa con el parche” del edificio Auditorio, que iba a albergar hasta 25 juzgados y cuyas obras se licitaron en 2024. A Carmen Hernández (NC) le resulta “frustrante” el retraso de este proyecto y se quejó de que ni siquiera existe un “plan de choque” para modernizar las infraestructuras judiciales. Mónica Muñoz (PP) reclamó una Ciudad de la Justicia adecuada, que para Socorro Beato (CC) es “esencial”.
“Hay que ser realistas: no puede haber proyecto si no hay suelo”
Nieves Lady Barreto lamentó que se abra una “polémica” porque no se baraja otra alternativa para la Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife e insistió en que “no puede haber proyecto” si no hay suelo. La consejera calificó de una “gran avance” que se haya optado solo por suspender el planeamiento en Cabo Llanos. No obstante, precisó que “hay que ser realistas” con la tardanza del proyecto, pues considera que hubiera sido más sencillo llegar a un acuerdo con el propietario de uno de los terrenos.