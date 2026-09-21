La Justicia avala a Gesplan como medio propio de la administración

La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife ha declarado conforme a derecho el encargo del Ayuntamiento de La Orotava a Gesplan para redactar los anteproyectos del edificio sociocultural en la parcela del antiguo Teatro Atlante y del Parque Deportivo de Opuntia. La sentencia, de 30 de julio de 2026, desestima íntegramente el recurso del Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro (COAC).
El pronunciamiento reconoce la condición de Gesplan como medio propio del Ayuntamiento y la validez del control conjunto ejercido por las administraciones participantes. Para ello, se apoya en anteriores resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que admite que este control se ejerza conjuntamente, sin exigir que cada administración controle por sí sola a la entidad. Aunque el procedimiento tiene su origen en una actuación del municipio tinerfeño, la sentencia trasciende el ámbito local al abordar una cuestión de mayor alcance: la capacidad de Gesplan para actuar como medio propio de las administraciones canarias y recibir encargos bajo las condiciones establecidas por la legislación de contratación pública.
El juzgado concluye que resulta aplicable la doctrina que permite considerar a Gesplan medio propio personificado a los efectos del artículo 32 de la Ley de Contratos del Sector Público.
La sentencia desestima las objeciones relativas al régimen económico del encargo y señala que los cuestionamientos sobre posibles aumentos del coste se basaban en hipótesis que no llegaron a materializarse, pues no existió modificación ni variación de precios.