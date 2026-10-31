Jaime Serrano-Jover, fiscal Superior de Canarias: “Debemos reflexionar; la sociedad da síntomas de estar desquiciada”

En una comparecencia parlamentaria que resultó harto relevante, el fiscal Superior de Canarias, Jaime Serrano-Jover, instó ayer a realizar una “reflexión profunda” porque la sociedad da síntomas de estar “desquiciada”, a la par que reclamó más educación, a todos los niveles, ya que la Fiscalía no puede prevenir y solo interviene “cuando ya no hay marcha atrás”.
Los datos que motivan tan grave advertencia de este servidor público que además es un perfecto conocedor de las Islas dada su reconocida trayectoria profesional en el Archipiélago son demoledores, por cuanto en los últimos cuatros años se han duplicado los asesinatos y homicidios cometidos en las Islas.
Por si fuera poco espeluznante semejante registro, Jaime Serrano-Jover alertó igualmente sobre la “salvajada” que representa el aumento de un 42% de las agresiones sexuales a menores de 16 años en 2025 sobre el año anterior, al pasar de 332 a 472 procedimientos.
La comparecencia que nos ocupa -y de la que informan las agencias de noticias- tuvo lugar ante la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia del Parlamento de Canarias, donde el fiscal jefe detalló igualmente que se incoaron casi 2.600 diligencias previas sobre delitos contra la libertad sexual, un 20% más, y que se “multiplican” cada año.
Sobre los asesinatos y homicidios, Serrano-Jover informó que subieron en un 17,7% en 2025, con 133 procedimientos incoados frente a 113 en 2024, y casi el doble que en 2021, cuando fueron 68, “un dato que nos tiene que alarmar a todos”.
El aumento territorial de estos delitos es muy desigual y se concentra en la provincia de Las Palmas, donde los delitos dolosos contra la vida aumentan un 35%, al pasar de 55 en 2024 a 74 los homicidios y asesinatos en 2025, mientras que en Santa Cruz de Tenerife pasan de 58 a 59 (un 1,7% más).
En Las Palmas los homicidios pasaron de 54 a 66 y los asesinatos de uno a ocho y en Santa Cruz de Tenerife los homicidios bajaron de 56 a 54 y los asesinatos subieron de dos a cinco.
A nivel general, el fiscal jefe detalló que el año pasado se incoaron un total de 121.753 diligencias previas, un 3,3% más que el año anterior, con 66.707 en la provincia de Las Palmas y 58.048 en Santa Cruz de Tenerife, la cifra más alta de los últimos cinco años y con diferencias “abismales”, pues eran 108.000 en 2021. En esa línea detalló que lo que más le preocupa es la pendencia, con más de 31.000 diligencias pendientes, de tal forma que cuando la justicia “llega tarde” ya “pierde parte de su sentido”.
Violencia y
estafa en Redes sociales
Igualmente, Serrano-Jover comentó que aumenta la violencia en redes sociales, lo que dificulta el rastreo y la investigación porque se lleva a cabo normalmente a través de perfiles falsos. Aunque los delitos contra el patrimonio bajan un 6%, en cambio hay un “crecimiento exponencial” de los delitos de estafa cometidos a través de la ciberdelincuencia, subrayó al tiempo que incidió en los 600 pacientes dados de alta que permanecen en hospitales del Archipiélago sin ser recogidos por sus familiares por la falta de camas sociosanitarias.
El fiscal alertó también del crecimiento de las agresiones que están sufriendo maestros y profesores, y pidió reformas legales, ya que los centros privados/concertados no están cubiertos.