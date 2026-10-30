La Fiscalía alerta del aumento de homicidios y agresiones sexuales a menores en Canarias: “Una salvajada”

La Fiscalía de Canarias ha alertado del aumento de los delitos violentos en el Archipiélago durante 2025, con 133 procedimientos por homicidios y asesinatos, casi el doble que hace cuatro años, y un incremento del 42% en los procedimientos por agresiones sexuales a menores de 16 años. Unas cifras que el fiscal superior, Jaime Serrano-Jover, considera especialmente preocupantes.
Durante su comparecencia de este viernes ante la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia del Parlamento de Canarias, Serrano-Jover ha calificado de “salvajada” el incremento de las agresiones sexuales a menores, cuyos procedimientos pasaron de 332 en 2024 a 472 en 2025.
El responsable de la Fiscalía ha reclamado una “reflexión profunda” sobre esta evolución y ha advertido de que la sociedad muestra, en determinadas ocasiones, síntomas de estar “desquiciada”. A su juicio, es necesario reforzar la educación y la prevención, porque la intervención judicial llega cuando los hechos ya se han producido.
Los homicidios y asesinatos casi se duplican en cuatro años
La Memoria de la Fiscalía recoge 133 procedimientos por homicidios y asesinatos en 2025, frente a los 113 de 2024 y los 68 registrados en 2021. Esto supone un incremento del 17,7% en un año y de aproximadamente el 95% respecto a cuatro años antes.
La evolución presenta diferencias entre las dos provincias canarias.
En Las Palmas, los procedimientos por estos delitos aumentaron de 55 a 74, un 35% más. Los homicidios pasaron de 54 a 66 y los asesinatos de uno a ocho.
En Santa Cruz de Tenerife, el balance pasó de 58 a 59 procedimientos. Los homicidios descendieron de 56 a 54, mientras que los asesinatos aumentaron de dos a cinco.
Serrano-Jover ha calificado estos datos de “extraordinariamente preocupantes” y ha reconocido que la Fiscalía no dispone de un diagnóstico preciso sobre las causas del incremento.
Las cifras corresponden a procedimientos judiciales incoados, por lo que no equivalen necesariamente al número de personas fallecidas ni a condenas firmes.
Las agresiones sexuales a menores aumentan un 42%
Otro de los datos destacados de la Memoria es el crecimiento de los procedimientos por agresiones sexuales a menores de 16 años, que alcanzaron los 472 durante 2025, frente a los 332 del ejercicio anterior.
El incremento se enmarca en una subida general de los delitos contra la libertad sexual. La Fiscalía contabilizó cerca de 2.600 diligencias previas relacionadas con estos delitos, aproximadamente un 20% más que en 2024.
“Esto no se resuelve con la aplicación exclusiva del Derecho Penal”, ha advertido Serrano-Jover, quien considera imprescindible actuar desde la educación y la prevención.
El fiscal también ha mostrado su preocupación por el aumento de la violencia en las redes sociales, las agresiones al profesorado y el crecimiento de las estafas relacionadas con la ciberdelincuencia.
Canarias acumula más de 31.000 diligencias pendientes
El incremento de la actividad judicial también se refleja en el volumen de procedimientos abiertos.
Durante 2025 se incoaron 121.753 diligencias previas en Canarias, un 3,3% más que el año anterior y un 12,6% más que en 2021.
El fiscal superior ha señalado que el mayor problema es la acumulación de asuntos, con más de 31.000 diligencias pendientes, y ha advertido de que una Justicia que llega tarde pierde parte de su sentido.
Canarias acumula, además, siete años consecutivos como la comunidad autónoma con mayor litigiosidad, pese a que su capacidad de resolución de asuntos se sitúa un 15% por encima de la media nacional.
Ante esta situación, Serrano-Jover ha reclamado plantillas estables, más medios para la atención a las víctimas y mejoras en las infraestructuras judiciales, entre ellas una Ciudad de la Justicia en Santa Cruz de Tenerife y un Palacio de Justicia en Puerto del Rosario, en Fuerteventura.