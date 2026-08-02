Conato de incendio cerca de una zona de viviendas de La Laguna

Un conato de incendio se ha declarado en la noche de este domingo en un descampado situado en la zona de Guajara, en el municipio de La Laguna.
El fuego se localiza entre la calle Justicia y la avenida del Progreso, dentro de una zona urbana próxima a viviendas y otros inmuebles.
Efectivos de Bomberos de Tenerife se han desplazado hasta el lugar para controlar y extinguir las llamas, evitando que el incendio pueda propagarse.
Por el momento, se desconoce el origen del fuego y no ha trascendido que se hayan producido daños personales. Los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona.
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